Professorilta rajua kritiikkiä: Hallitus mahdollistaa äärioikeistolaista väkivaltaa

– Suomen hallitus on asioihin puuttumattomuudellaan mahdollistanut tämän, Saresma sanoo STT:n haastattelussa.

Mahdollistamista hän perustelee stokastisen väkivallan käsitteellä, jota Saresma ja hänen kollegansa ovat käyttäneet poliitikkojen vihapuhetta tarkastelevassa tutkimuksessaan.

Käsite tarkoittaa, että äärioikeistolaisiin väkivallantekoihin on ryhdytty rasistisen kielenkäytön ja kansankiihotuksen seurauksena.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Saresma viittaa tällä myös joidenkin nykyisten ministerien aiempiin kirjoituksiin.

– Toistuvasti on sellaista viestintää, jossa lietsotaan jopa väkivaltafantasioita. Puhutaan hyvin rasistisesti ja jopa flirttaillaan väkivallan kanssa, ehdotetaan väkivaltaa ikään kuin ratkaisukeinoksi, Saresma sanoo.

Professorin mukaan stokastinen väkivalta tarkoittaa, että suoria syy-yhteyksiä on hankala osoittaa, vaikka on selvää, että jossakin vaiheessa puheet johtavat tekoihin.

– Se on sattumanvaraista, mutta kuitenkin hyvin todennäköistä, että jotakin lopulta tapahtuu, kun tällä tavalla puhutaan, Saresma sanoo.

Tästä syystä myöskään Suomen valtiojohdossa ei voida Saresman mukaan pitää Oulun tapahtumia täytenä yllätyksenä.

Lue myös: Tutkija kritisoi perussuomalaisten reaktiota Oulun puukotuksiin

– Se kuulostaa tosi hölmöltä ja suorastaan meitä suomalaisia aliarvioivalta puheelta, että väitetään, ettei ollut ymmärrystä, että tämmöistä voi tapahtua.

Perussuomalaiset saa jatkaa kaksoisviestintää

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on vakuuttanut hallituksen toimivan rasismin kitkemiseksi ja viitannut muun muassa hallituksen viime kesänä tekemään rasisminvastaiseen tiedonantoon.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Saresma huomauttaa, että tiedonannon toimenpideosiossa ei kirjoiteta sanaakaan vihapuheen kitkemisestä, ainoastaan vihatekojen. Samalla kyse on jo pitkään jatkuneesta kehityksestä, joka on perussuomalaisessa puolueessa alkanut ajasta, jolloin silloinen puheenjohtaja Timo Soini hyväksyi rasistista puhetta viljelleen Tony Halmeen eduskuntavaaliehdokkaaksi.

Professorin mielestä on ongelmallista, että perussuomalaiset ovat saaneet jatkaa kaksoisviestintää.

– Pahoitellaan, että kaikki väkivalta on pahasta, näinhän poliittisten toimijoiden puheeseen kuuluu. Samaan aikaan lähetetään kannattajille rasistisia viestejä, Saresma sanoo.

Tuoreena esimerkkinä voidaan pitää kansanedustaja Ari Koposen (ps.) viestipalvelu X:ssä viime viikolla julkaisemaa viestiä, jossa hän kehotti talkoisiin hallitsemattomasti leviävän vieraslajin poistamiseksi.

– Kaikille on varmasti selvää, että Koponen ei todellakaan puhunut mistään puutarhanhoidosta ja suomalaisesta lajikadosta, Saresma kuittaa.

Viestin tarkoituksena on professorin mukaan tehdä selväksi rasistiselle kannattajakunnalle, että näitä arvoja pidetään yllä.

STT ei tavoittanut Koposta kommentoimaan viestejään.

"Menikö Purralla roolit sekaisin?"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Toinen erikoinen tilanne nähtiin, kun valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra liitti tuoreeltaan oululaisessa kauppakeskuksessa viime viikolla tapahtuneen puukotuksen jengiväkivaltaan. Myöhemmin kävi ilmi, että kyse oli äärioikeistolaisesti motivoituneesta teosta.

Saresma kertoo miettineensä, pettikö Purran harkintakyky.

– Mietin, että onko nyt mennyt valtiovarainministeri Purralla ja nimimerkki "riikalla" roolit sekaisin. Unohtaako hän sen, että ei hän voi valtiovarainministerinä tehdä tällaista, hyökätä ilman faktoja. Hän hyökkää heti, kun näkee, että nyt on tilaisuus tällaiseen rasistiseen kommenttiin.

STT on yrittänyt aiemmin saada Purraa kommentoimaan viestiään, mutta hän ei ole halunnut kommentoida viestiään.

Professorin mielestä Orpon olisi pitänyt vahvemmin puuttua perussuomalaisten toimintaan.

– Pääministerin täytyisi pystyä ottamaan vastuuta siitä, että hän on ottanut hallitukseen puolueen, jossa on näin radikaalisti ajattelevia ihmisiä. On vastuusta vetäytymistä, että kyllä tuomitaan teot, mutta kuitenkaan ei olla valmiita tekemään mitään, Saresma sanoo.

Sisäministeri väistelee äärioikeistosta puhumista

Sisäministeri Mari Rantaselta (ps.) on kysytty haastatteluissa, onko hän huolissaan äärioikeistolaisesta väkivallasta. Hän on vastannut olevansa huolissaan ylipäänsä väkivallasta. Hän on myös todennut, ettei voida vetää suoria johtopäätöksiä, että rasistinen ilmapiiri johtaisi rasistisiin väkivallantekoihin.

Saresman mukaan tämä viestii siitä, että suojelupoliisin varoitusta äärioikeiston noususta ei ole otettu vakavasti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– On asian vähättelyä, että aletaan yhtäkkiä puhua kaikesta väkivallasta. Totta kai kaikki ovat kaikesta väkivallasta huolissaan. Mutta meidän täytyy nyt puuttua tähän rasistiseen, äärioikeistolaiseen väkivaltaan, koska se on nyt se juttu, joka tässä on nousemassa, Saresma sanoo.

Professorin mukaan tässä tilanteessa vaikuttaa hyvin omituiselta, ettei sisäministeri halua puhua äärioikeistosta.

– Asian väistely on hyvin kummallista, ja tähän pitäisi puuttua, Saresma vaatii.

Useat perussuomalaiset ovat viime päivinä halunneet viedä keskustelua muuhun kuin rasistisesti motivoituneeseen väkivaltaan.

– Taktiikka on viedä yleisön huomio muualle, jotta ei tarvitsisi puhua siitä ikävästä faktasta, että perussuomalaisissa on yhteyksiä näihin äärioikeistolaisiin järjestöihin.