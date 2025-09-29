Poliisi epäilee, että yhtä ihmistä on ammuttu Helsingin Töölössä tänään maanantaina alkuillasta.
Poliisilla on meneillään monipartiotehtävä Helsingin Töölössä.
Poliisi sai noin kello 18.30 hätäkeskuksen kautta ilmoituksen epäselvästä väkivaltatilanteesta Töölön kaupunginosassa.
Poliisin tiedon mukaan tilanne oli tapahtunut sisällä kerrostalossa Mechelininkadun alkupäässä.
MTV Uutisten silminnäkijän lähettämän videon mukaan paikalla kadun varressa oli useita poliisiautoja sekä poliisin siviilipakettiautoja ja ainakin yksi ambulanssi.
Poliisi epäilee: Yhtä ihmistä ammuttu
Kello 19.30 poliisi kertoi, että hätäkeskukseen tulleen tiedon mukaan Mechelininkadulla sijaitsevassa kerrostalossa kuultiin laukausta muistuttava ääni. Poliisi meni nopeasti paikalle usean partion voimin.
Poliisi epäilee nyt, että yhtä ihmistä on ammuttu. Poliisi epäilee, että ampuminen tapahtui rappukäytävässä.
– Uhri on toimitettu sairaalahoitoon. Hänellä ei ole hengenvaaraa, poliisi tiedottaa.
Paikalla oli poliisin mukaan tapahtuma-aikaan useampi ihminen, mutta vain yksi loukkaantui.
Poliisi otti kiinni useamman ihmisen, joiden osuutta tapahtumiin selvitetään.
Tapahtumapaikka eristetty
Tapahtumapaikka on toistaiseksi eristetty ja poliisi suorittaa tekopaikalla teknistä ja taktista tutkintaa.
Koska esitutkinta on hyvin alkutekijöissään, asiasta ei ole poliisin mukaan toistaiseksi mahdollista kertoa enempää tutkintaa vaarantamatta.
Tilanne Mechelininkadulla on poliisin mukaan rauhallinen, eikä siitä aiheudu tällä hetkellä vaaraa ulkopuolisille, poliisi tiedotti puoli kahdeksalta illalla.
Juttu päivittyy.