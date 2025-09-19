Charlie Kirk ammuttiin kuoliaaksi viikko sitten keskiviikkona.

Oikeistoaktivisti Charlie Kirkin leski Erika Kirk jatkaa edesmenneen miehensä seuraajana. Kirkin perustama Turning Point USA -järjestö kertoo asiasta lausunnossaan sosiaalisessa mediassa.

– Turning Pointin hallitus on yksimielisesti valinnut Erika Kirkin uudeksi toimitusjohtajaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi.

Lausunnon mukaan Charlie Kirk,31, oli aiemmin jo ilmoittanut, että hänen kuolemansa sattuessa hän toivoo vaimonsa jatkavan työtään.

Erika Kirkin aiemmin julkaisemassa videoviestissä hän vakuutti jatkavansa miehensä työtä.

– Mieheni salamurhasta vastuussa olevilla ei ole mitään käsitystä siitä, mitä he ovat tehneet. Ette käsitä, minkä tulen olette sytyttäneet tässä leskessä: tämän lesken huudot tulevat kaikumaan ympäri maailmaa kutsuna taisteluun, Kirk sanoi tuolloin.

Kirk,31, ammuttiin kuoliaaksi viikko sitten keskiviikkona, kun hän oli puhumassa Utah Valleyn yliopistossa. Kirkin ampumisesta epäillään 22-vuotiasta Tyler Robinsonia.

Erika Kirk on ollut aviomiehensä ideologinen kumppani ja tukija. Entisellä Miss Arizonalla on oma podcastinsa ja hän on ajanut konservatiivisia perhearvoja.