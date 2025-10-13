Multitaskaamisesta eli useamman asian tekemisestä samanaikaisesti on tullut meidän ajassamme lähes kirosana. Silti me kaikki sorrumme siihen, töissä sekä vapaa-ajalla.
Tutkimusten mukaan multitaskaaminen kuormittaa aivojamme ja laskee tuottavuutta jopa 40 prosenttia.
Tämä nähtiin käytännössä maanantain MTV Viiden jälkeen -ohjelman studiossa, kun juontajat Mikko Suursalmi ja Ripsa Koskinen-Papunen yrittivät tehdä kahta tehtävää samanaikaisesti.
Juontajien tehtävänä oli haastatella aivojen hyvinvointiin erikoistunutta tutkijaa Mona Moisalaa sekä suorittaa samalla heille annetut tehtävät.
Koskinen-Papunen sai motorisen tehtävän, jossa hänen piti kasata korttitaloa haastattelun aikana.
Suursalmen tehtävänä oli yrittää lukea hänelle tulleet WhatsApp - viestit, vastata niihin ja kuunnella sekä jututtaa samalla haastateltavaa. Tutkijan mukaan tällaisesta suoriutuminen kunnialla on ihmisaivoille käytännössä mahdotonta.
– Meillä on tutkimuksia, jotka sanoo, että pari tuntia työpäivästä menee ihan hukkaan, juuri siihen, ettei ihmiset keskity siihen, mitä tekee, Moisala toteaa.