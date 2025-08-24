Tutkijat kehittivät uskomattoman aivoimplantin: Muuntaa ajatukset puheeksi

Tutkijoiden kehittämä uudenlainen aivoimplantti kykenee muuttamaan käyttäjänsä ajatuksia puheeksi tai tekstiksi.
Yhdysvalloissa eri instituuttien yhteistyössä kehittämää implanttia on testattu neljällä vapaaehtoisella, jotka kärsivät vaikeasta halvaantumisesta. Implantti kykeni muuntamaan vapaaehtoisten ajatuksia puheeksi 74 prosentin tarkkuudella.
Implantin tarkkuuden kehittämisessä on vielä työsarkaa, mutta se tulee mahdollisesti tehostamaan lähivuosina huomattavasti puhevaikeuksista kärsivien ihmisten kommunikointia, uutisoi tiedesivusto Science Alert.
Implantin kehittämisessä on hyödynnetty koneoppimista, jotta puhetta kontrolloivan aivoalueen impulssit saadaan yhdistettyä sanoiksi implantin käyttäjän ajatellessa kyseisiä sanoja.
Yksi ongelma implantin käyttämisessä on se, että miten käyttäjän yksityiset ajatukset saadaan hiljennettyä, niin ettei implantti höpötä kaikkea tulkitsemaansa julki. Tähän ongelmaan on esitetty ratkaisuksi, että käyttäjä voi miettiä tietynlaista salasanaa, kun hän haluaa aktivoida implantin pois päältä. Testeissä tällaisen salasanan pohtiminen toimi 98 prosentin tarkkuudella.
Tutkimus on julkaistu Cell-julkaisussa.