Aluksi Niko Saarinen vältteli Katariina Juseliuksen viestejä koskien kaksikon uutta kappaletta: "Esitin, ettei minua ole olemassa"

Niko Saarinen nauhoitti 14. kesäkuuta suositun Nikotellen-podcastinsa 300. ja kolmetuntisen jakson yhdessä juontoparinsa Jasmiina Yildizin kanssa Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla liveyleisön edessä. Yildiz palasi samalla poscast-työnsä pariin syöpähoitojensa jälkeen. Hänellä todettiin kohdunkaulan syöpä alkuvuodesta, ja nyt hoidot ovat toistaiseksi ohi.

Saarinen pitää Yildiziä taistelijana ja on todella innoissaan tämän paluusta poscastin pariin.

– Ajattelin, ettei hän tule vielä takaisin, mutta sanon, että jumankekka, se nainen on taistelija. Nyt hän on täällä ja tulee liveyleisön eteen vetämään jakson. Eihän tuohon moni pystyisi, eikä pystyisi noin avoimesti jakamaan matkaansa syöpätaistelustaan. Hattu päästä pois ja kouraan. Toivon, että kaikella on tarkoitus, ja että tämä kaikki on lisännyt tietoisuutta esimerkiksi papa-kokeista ja Jassun jakama tarina voi auttaa jotakin toista, Saarinen kertoi ennen podcastin 300. jakson äänityksiä MTV Uutisille.

Päivä on merkityksellinen muutenkin, sillä Saarinen on mukana Katariina Juseliuksen Kesän taikaa -kappaleella, joka julkaistiin myös 14. kesäkuuta. Ajatus oli Katariinan ja hän pyysi Saarista mukaan.

– Välttelin hänen viestejään, enkä avannut niitä. Esitin hänelle, ettei minua ole olemassa, mutta hän jatkoi pommittamista. Hän laittoi minulle niin paljon whatsapp-viestejä ja lopulta kaverini sanoi, että Katariina on koittanut laittaa minulle viestiä. Totesin, että olen huomannut, mutten vastaa hänelle. Siitä se lähti, ja mietin, että jos hän nyt kaikista maailman ihmisistä haluaa juuri minut tähän biisiin, niin sitten tulen.

Saarisen mielestä kappale kertoo kesästä.

– Suomalaiset rakastavat kesää, ja se on hyvän mielen biisi. Suomessa tehdään todella paljon melankolista musiikkia. Tämä on hyvän mielen harmiton höpsöttelykappale.

Juselius ja Saarinen esittävät uuden kappaleen ensi kertaa livenä Helsinki City Festivalilla lauantaina 15. kesäkuuta.

– Pakko sanoa, että se jännittää minua aivan tajuttoman paljon. Moni on kysynyt, jännittääkö minua äänittää podcastia tänään liveyleisön edessä. Mutta ei, katseeni on jo huomisessa. Stressaan uusista tilanteista valtavasti. Huominen on hirveä päivä. Nauhoitusten jälkeen lähden juhlimaan ja otan pienen suojakännin, jotta huomenna uskallan mennä lavalle. Koska krapulassahan ei ikinä ahdista, Saarinen kertoi nauraen pilke silmäkulmassaan.

Kappaleen on tuottanut ja säveltänyt Maki Kolehmainen, joka kuoli 3. kesäkuuta 58-vuotiaana. Saarinen tapasi hänet aikoinaan toisen biisin tiimoilta.

– Tein Gimmelin kappaleesta joskus oman version, niin silloin tapasin Makin. Hieno mies. Ensimmäinen suomalainen bändi, mitä olen ikinä fanittanut ja minkä keikalla olen käynyt, on Aikakone. Kyllä se aina pysäyttää, kun kyseessä on ihminen, jonka on kasvotusten nähnyt ja tiedät, että moikkaisit kadulla. Mutta enhän minä häntä tuntenut. Mutta sinä aamuna, kun tieto tuli ja teimme aamuradiota, niin oli se pysäyttävä hetki. Biisi sai tietyllä tavalla Makin poismenon myötä aivan uuden merkityksen jo ennen kuin se julkaistiin, Saarinen pohti.