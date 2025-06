Niko Saarisen kirja on pian valmis – Outi-äidiltä hellyttävä kommentti

Mediapersoona Niko Saarinen sai äidiltään Outilta kannustavia sanoja, kun kirjan julkaisuajankohta lähenee.

Mediapersoona Niko Saarisen elämästä julkaistaan 13. elokuuta kirja, joka kantaa nimeä Niko, Kaikki mitä en ole kertonut (Otava).

Kesäkuun alussa Saarinen jakoi Instagramiin itsestään lapsuuskuvan ja kertoi, että hänen kirjaansa on nyt tehty viimeiset korjaukset ja kuvatekstit.

Kirjaprosessin lopussa Saarinen kuvailee tunnelmaansa oudoksi.

– Vähän kuin pallottelisi ahdistuksen ja helpotuksen välimaastossa. Jaoin tämän matkan päässäni kolmeen osaan. Ja tänään osaltani tehty 2/3, ja elokuussa se tulee päätökseen ja sitten jatkan elämää kevyemmin askelin, Saarinen kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.



– Se katkeruus, ikävä ja viha, joka sisälläni on, saa jäädä ja aloitan uuden luvun elämässäni. Hassuinta tässä on se, että näin tämän hetken päässäni vilahdukselta jo yli kymmenen vuotta sitten, mutta se vaan odotti oikeaa aikaa ja paikkaa. Ja nyt just se on täällä. Käsittämätöntä, hän jatkaa.

Kirjoituksensa lopussa hän pohtii, että ehkä helpotus on sittenkin se tunne, joka on tällä hetkellä päällimmäisenä hänen mielessään.

Tämänhetkistä elämänsä suuntaa hän pitää taatusti oikeana.

Saarisen Outi-äiti on kommentoinut poikansa herkkää julkaisua hellyttävästi.

– Toivottavasti voit jättää nyt menneisyyden taakse ja nauttia siitä, mitä olet saavuttanut. Ehkäpä tuo kaikki oli tarkoitettu? Olet rakas, nauti tässä ja nyt, Outi kirjoittaa.

Saarinen kisasi äitinsä kanssa Race Across the World Suomi -ohjelmassa vuonna 2024. He jättivät kisan kuitenkin kesken.