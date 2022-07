Benjaminin GAY-kappale aloitti vuorokauden mittaisen myllyn, jollaista laulaja ei ollut ennen kokenut: "Sen palaverin jälkeen avasin valkoviinipullon"

Laulaja Benjaminin GAY-uutuuskappale on yksi tämän hetken kuunnelluimmista suomalaisista biiseistä. Maija Vilkkumaan Ei-hittiin pohjautuva kappale julkaistiin Spotifyssa viime perjantaina, jota ennen se keikkui ja keikkuu edelleen Youtuben trendaavien videoiden kärkisijoilla.

Musiikki on olennainen osa TikTok-palvelua, johon käyttäjät kuvaavat lyhyitä, usein taustamusiikilla varustettuja videopätkiä. Kyseisellä sovelluksella on suuri merkitys siihen, mistä kappaleista muodostuu top-listojen kärkisijat valtaavia menestyshittejä.

Kenties kaikkein tunnetuin esimerkki TikTokin vaikutuksesta kappaleiden menestykseen on yhdysvaltalaisräppäri Lil Nas X:n vuonna 2019 julkaisema Old Town Road -single, joka saavutti valtavan suosion TikTokissa ja kipusi lopulta Yhdysvaltain singlelistan Billboard Hot 100:n ykkössijalle, jossa se pysyi ennätykselliset 17 viikkoa.

Vuorokauden mittainen rypistys

– (Mietimme), että mitä me nyt teemme, tämä on pakko saada ulos. Se oli joskus kahdeksalta aamulla. Sen palaverin jälkeen avasin valkoviinipullon. Otin aamupalaksi yhden lasin viiniä ihan vain sen takia, että minun on pakko saada estot pois ja päästä kirjoittamaan mitä mieleen tulee, hän sanoi.