Niko Saarinen muistelee syöpään menehtynyttä mummiaan: "En meinannut tunnistaa häntä enää"

– Ajattelin, ettei hän tule vielä takaisin, mutta sanon, että jumankekka, se nainen on taistelija. Nyt hän on täällä ja tulee liveyleisön eteen vetämään jakson. Eihän tuohon moni pystyisi, eikä pystyisi noin avoimesti jakamaan matkaansa syöpätaistelustaan. Hattu päästä pois ja kouraan. Toivon, että kaikella on tarkoitus, ja että tämä kaikki on lisännyt tietoisuutta esimerkiksi papa-kokeista, ja Jassun jakama tarina voi auttaa jotakin toista, Saarinen kertoi.