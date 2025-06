Podcast: Josefiina Lahtinen sanoo suoraan, mitä mieltä on ystävänsä Peppinan ja Benjaminin Love Island -suhteesta

Love Island Suomi -ohjelmasta tutut Josefiina Lahtinen ja Joonas Hyttinen ovat vieraana Nikotellen x Rakkauden saari -podcastissa.

Juontaja Niko Saarinen luotsaa Nikotellen x Rakkauden saari -podcastia, jossa hän keskustelee vaihtuvien vieraiden kanssa Love Island Suomi -ohjelman viikon käänteistä.

Uusimmassa jaksossa Saarisen vieraina ovat Josefiina Lahtinen ja Joonas Hyttinen, jotka olivat molemmat mukana ohjelmassa vuonna 2023. Rakkaus ei roihahtanut villassa, vaan he löysivät toisensa vasta ohjelman jälkeen. Tänä päivänä pariskunta on kihloissa ja heidän esikoislapsensa laskettu aika on kesällä.

Podcastissa on viikosta toiseen puhuttanut Benjaminin ja Peppinan suhde. Myös uusimmassa jaksossa pureudutaan siihen, sillä Josefiina ja Peppina ovat ystäviä keskenään.

– Heti kun näin, että Peppina valitsi Benjaminin, niin olin vähän sillain hmmm… ja tässä voi tapahtua jotain ikävää. Hän on antanut vähän outoja signaaleja monta kertaa, Josefiina sanoo.

Saarinen keskustelee pariskunnan kanssa sarjan viime viikosta.

– Tällä viikolla näytettiin keskustelu, missä Benjamin sanoo suoraan, että en ole ihan varma olenko rakastunut sinuun ystävänä. Niin se oli selkeä sellainen vinkki, että ei välttämättä ole mitään syvempää Benjaminin puolelta, Josefiina sanoo.

– Mietin sitä keskustelua muutenkin, niin oliko Benjaminin tarkoitus jopa viedä sitä siihen suuntaan, että tämä kuopattaisiin, Joonas jatkaa.

Josefiina toteaa, että Peppina on saarella yhtä tunteikas kuin oikeassa elämässäkin.

– Hän on täysin oma itsensä. Mutta kyllä kysyin muutama päivä sitten, että oliko hauskaa siellä, koska joka jaksossa on näkynyt pientä surua puserossa. Kyllä hän sanoi, että oli tosi hauskaa.

Nikotellen x Rakkauden saari -podcast ilmestyy täysmittaisena Podme-palvelussa ja parhaat palat videocast MTV Katsomossa.