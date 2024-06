Benjamin Peltonen on todistanut epäilijöidensä olleen väärässä: "Ei minusta pääse eroon, parempi vain tykätä"

Poptähti Benjamin Peltonen julkaisi perjantaina 7. kesäkuuta uuden kappaleen Vanha minä vainaa, josta hän saapui kertomaan perjantaiaamun Huomenta Suomeen. Kuluva vuosi on ollut laulajalle merkityksellinen, sillä hän nousi tämän viikon radiolistan ykköseksi Bessin kanssa alkuvuonna julkaistulla singlellään Paremmin ku kukaan muu.

– Tämä on kymmenes vuoteni musa-alalla, ja se voi kertoa siitä, miten pitkään pitää tehdä duunia sen eteen, että voi saavuttaa tämän. Tämä radiolistan ykkössijoitus, joka varmistui minulle tänään, on asia, jota en uskonut saavani ikinä urallani. Se on niin valtava juttu. Tämä on uskomatonta, hän iloitsi Huomenta Suomessa.

– Olen tosi kiitollinen, koska näitä ei tule hirveän monelle hirveän monesti, hän jatkoi.

Benjamin tuli alun perin tunnetuksi sosiaalisen median kautta. Hän uskoo, että on sometähteytensä vuoksi joutunut todistelemaan musiikkiuraansa enemmän kuin ne, jotka ovat tulleet tunnetuiksi puhtaasti musiikkinsa ansiosta.

– Kymmenessä vuodessa on saanut pusertaa omaa pikku polkuaan isosti läpi. Kymmenen vuotta sitten tilanne oli ihan täysin eri kuin se nyt on. Nyt minusta tuntuu, että ihmiset vihdoin tajuavat, että kyllä, Benjamin on maamme uusi pop-prinssi. Alkuvaiheessa ihmiset ehkä enemmän naureskelivat sille, että somesta pompahtanut tyyppi tekee musaa, Benjamin kertoi.

Benjaminista on hienoa, että hän on voinut todistaa epäilijöiden olleen väärässä. Hän on kertomansa mukaan kohdannut useita tilanteita, joissa ihmiset ovat tulleet sanomaan hänelle, että näillä oli hänen uransa alkuvaiheessa omat epäilyksensä, mutta että nämä ovat joutuneet nyttemmin nielemään sanansa.

– Sehän tuntuu hirveän hyvältä. Ei minusta pääse eroon, parempi vain tykätä, hän nauroi.