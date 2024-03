Kohdunkaulan syöpään sairastunut Jasmiina Yildiz sai lisää järkyttäviä uutisia: "Syöpä levinnyt reiden imusolmukkeisiin"

– Jakso oli ihan äärimmäisen hankala tehdä ja tällaisessa tilanteessa toivon, että saan rauhassa parannella itseäni ilman spekulaatioita. Voin rehellisesti sanoa, etten ole ikinä törmännyt somessa, kuka olisi sanonut, että minulla on muuten kohdunkaulan syöpä. Haluan sanoa kaikille, että käykää kohdunkaulan syövän seulonnoissa, kun sellainen kutsu tulee kotiin, Yildiz muistuttaa kaikkia.

– Lääkäri sanoi minulle, että heillä on todellinen ongelma saada kutsun saaneita nuoria naisia tutkimuksiin. Ihmiset eivät vieläkään tajua vakavuutta ja sitä, että se on ainut keino huomata solumuutokset ajoissa ja pystyy tekemään paljon asioita, ennen kuin tilanne on huono.