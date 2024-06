Näistä asioista hittinikkari Maki Kolehmainen muistetaan

Kolehmaisen kynästä on tullut lukuisia suomalaisten rakastamia hittejä. Hän on yksi Robin Packalenin vuoden 2012 hittikappaleen Frontside Ollien tekijöistä. Lisäksi hän on muun muassa tehnyt Samuli Edelmannin ja Sanin esittämän kappaleen Tuhat yötä sekä Kurre Westerlundin esittämän kappaleen Kuuden vuoden kuuliaisuus jasäveltänyt Tiktak-yhtyeelle hittibiisejä, kuten Lopeta ja Sekoitat mun maailman. Hänen käsialaansa on myös Laura Voutilaisen vuoden 2002 euroviisukappale Addicted to You.