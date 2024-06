Jasmiina Yildiz palasi podcast-työnsä pariin – näin hän voi nyt syöpähoitojen jälkeen

Yildiz palasi töihin 14. kesäkuuta Nikotellen -podcastin pariin, jota hän juontaa Niko Saarisen kanssa. Podcastilla on juhlan paikka, sillä siitä nauhoitetaan samaisena päivänä 300. ja kolmetuntinen jakso liveyleisön edessä Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla.

– Oli aivan ihana tulla tänne. Koko ajan jännitin, pääsenkö osallistumaan tähän päivään. Tämä on eka kerta, kun pääsen ihmisten ilmoille. Tämä on ollut iso henkireikä, että pääsen tänään paikalle, ja tekee hyvää saada muuta ajateltavaa. Jännitti viimeiseen asti, toteutuuko tämä päivä, Yildiz kertoi ennen podcastin nauhoituksen alkamista MTV Uutisille.

Yildizin mielestä podcastin 300. jakso on iso saavutus.

– Onhan se poikkeuksellinen ja valtava ikä podcastille. Olen ollut itse mukana noin sata jaksoa. Se on tuntunut lyhyemmältä ajalta, mitä se on oikeasti ollut. Poikkeuksellista tässä podissa on, että jakso tulee joka viikko, ja monet podit pitävät taukoa, mutta tämä ei ole ollut tauolla, Yildiz kertoi.