Altian tehtaalla tuotanto tapissa, kykenee toimittamaan raaka-ainetta käsidesiin vain kriittisille aloille – alan uusille yrittäjille ei etanolia riitä: "Kysyntä noussut rajusti"

– Nyt on kysyntä noussut rajusti ja alalle on tullut paljon uusia toimijoita ja yrittäjiä, jotka ovat lähteneet tekemään käsidesituotteita. Koska tuotanto ei enää kasva ylöspäin, olemme Huoltovarmuuskeskuksen kanssa käyneet läpi, että kaikkein kriittisimpiä priorisoidaan, Tuominen kommentoi MTV Uutisille.

Puoli miljoonaa käsidesipulloa viikossa

Käsihuuhdealan uusille yrittäjille Altia suosittelee noudattamaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ohjeita käsidesin valmistukseen ja myyntiin. Jotta käsihuuhdetta riittää kriittisiin toimiin, Tukes on suositellut kuluttajia panostaan käsidesin käytön sijaan käsien huolelliseen vesi- ja saippuapesuun.

– Kaikki denaturointi tehdään täällä Rajamäellä, se on meillä pullonkaulana. Tehtaalla on tehty nyt pidempää päivää, ja määräaikaisia on palkattu lisää.