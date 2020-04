"Ihmetuotteita koronaan ei ole": Koronavirus nosti esiin etenkin terveystuotteiden verkkohuijarit sekä "koronatarkastajat" oven taakse – näin sinua yritetään harhauttaa

Virastoon on koronahuijausten tiimoilta tullut noin parikymmentä yhteydenottoa eri huijauksiin liittyen. Harhaanjohtavaa tietoa on välitetty myös puhdistusaineiden sekä siivouspalveluiden tehosta koronavirusta vastaan.

Näiden lisäksi eri nettimainoksissa on kaupattu käsidesiä ja kasvomaskeja kiskurihintaan. Kivimäen mukaan ei ole olennaista nostaa esimerkiksi, mikä olisi kiskurihinta kyseisille tuotteille. Itse teko on rangaistava, jos sillä harhautetaan kuluttajaa ostamaan tuote.

Koijareita kolmea eri sorttia

Koronaviruspandemia on omiaan lisäämään ihmisten epävarmuutta ja turvautumaan epätoivoisiinkin temppuihin, vaikka ei normaalisti sortuisi verkkohuijauksiin. Kivimäen mukaan järjestäytynyt rikollisuus on havainnut tämän, ja yrityksiä on perustettu vain koronavirushuijauksia varten.