Suomalaisyrityksen kehittämän "koronantappolaitteen" kysyntä räjähti maailmalla – Cleamix etsii nyt kuumeisesti uusia osaajia

Niin sanottu koronantappoase on siivittänyt Cleamixin liikevaihdon huimaan nousuun. Viime vuonna yrityksen liikevaihto oli 133 000 euroa. Tälle vuodelle näkymä on erilainen.

– Sanotaan näin, että kyllä siinä seitsemän numeroa tänä vuonna on. Ensimmäinen ei välttämättä ole ykkönen, toimitusjohtaja Panu Wilska toteaa.

– Myynti on tänä vuonna mennyt hyvin, mutta on tullut myös varjopuoli. Koska korona estää matkustamisen, emme pääse kouluttamaan alueille, joissa meitä kipeimmin tarvitaan. Olemme kuitenkin pitäneet paljon etäkoulutuksia ja webinaareja.

Asiakkaina instituutioita eri puolilta maailmaa

Wilskan mukaan Cleamix on mukana useammissa projekteissa ulkomaalaisten valtionhallinnollisten tahojen kanssa. Se sai viime vuonna NATO:n hankintalogistiikan koodauksen ja moni yhteistyö on alkanut jo ennen koronaa.

– Valtionlaajuisissa projekteissa valmistelu ja toteutus vievät aikansa. Espanjan armeija teki kaikki kokeensa viime joulukuuhun mennessä, mutta alkoi vasta toukokuussa ostaa laitteita, vaikka niitä on koronan takia alettu kiireesti tarvita, Wilska kertoo.

Cleamix on tehnyt yhteistyötä muun muassa Etelä-Korean viranomaisten ja terveydenhuollon kanssa ja kiinnostusta on edelleen erityisesti Kaakkois-Aasiassa. Yritys on myös toimittanut laitteita Ruotsin puolustusvoimille alihankkijan kautta.