Koronaepidemia ei ole rokottanut kaikkia aloja Suomessa – näillä aloilla kysyntä käy kuumana!

Kansalaisten liikkumisen rajoittaminen on heikentänyt useiden yritysten tuotteiden ja palvelujen kysyntää ja moni yritys on kärsinyt lovesta kassavirrassaan. Jokaiseen alaan erityistilanne ei ole kuitenkaan päässyt iskemään hampaitaan, sillä joidenkin tuotteiden kohdalla kauppa käy edelleen kuumana.

Apteekit ja päivittäistavarakaupat

Vessapaperi ja käsidesi. Tämä kaksikko on noussut korkealle ostoslistalla useassa taloudessa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hygieniatuotteita on hamstattu niin, että tyhjyyttään huutavia ostoshyllyjä on ihmetelty Suomen tavoin ympäri maailmaa.