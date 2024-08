Mutsis on -bloggaaja Emilia Huttunen päätyi toukokuussa äkisti selkärankaleikkaukseen – joutui olosuhteiden pakosta 800 euron magneettikuvaukseen yksityiselle

Mutsis on -bloggaajana tunnettu Emilia Huttunen päästää katsojat mukaan arkeensa 14. elokuuta alkavassa Someäidit -sarjassa, joka nähdään MTV Katsomossa. Ohjelmassa neljän lapsen äiti kertoo muun muassa vaikeasta avioerostaan.

Huttunen kuvasi sarjaa neljä kuukautta kesällä ja syksyllä 2023, joten sen jälkeen elämä on muuttunut paljon. Tällä hetkellä hän on sairauslomalla ja taistelee terveysasioiden kanssa.

– Kolmen päivän aikana jalka meni koko ajan enemmän tunnottomaksi ja toimintakyvyttömäksi. Minua ei otettu TYKS:issä tosissaan, vaan siellä ilmeisesti kuviteltiin, että esitän. Luulen, että tämä johtuu siitä, että minulla on historiaa mielenterveysasioiden kanssa ja he ajattelivat, ettei minulla voi olla oikeita ongelmia. He eivät suostuneet siinäkään vaiheessa edes kuvaamaan minua, kun virtsarakkoni ei enää toiminut. Jouduin menemään yksityiselle 800 euron magneettikuvaukseen, Huttunen kertoi MTV Uutisille Someäidit-mediatilaisuudessa elokuussa.