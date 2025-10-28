



Alone Suomi -sarjan osallistujalta ilouutisia – pitkäaikainen haave isäksi tulemisesta toteutui 1:40 Katso videolta, miten vauva-arki on Petterillä sujunut. Julkaistu 58 minuuttia sitten Teresia Jokela teresia.jokela@mtv.fi Tatuoija Petteri laittoi tyttärensä aluille ensimmäisenä, kun pääsi erämaasta pois Alone Suomi -ohjelmassa. Lapsi on varsin toivottu, joten häntä ei harmita yhtään, että matka kisassa jäi varsin lyhyeksi. Tatuoija Petteri, 28, vietti erämaassa lopulta vain kolme päivää Alone Suomi -ohjelmassa. Matka ei mennyt lainkaan, kuten hän luuli ja toivoi, mutta hänen mukaansa se meni silti hyvin. – En voi olla millään tavalla pettynyt, Petteri kertoo MTV Uutisille. Petteri tiesi, että erämaassa tulee ikävä ja yksinäinen olo, muttei osannut odottaa, miten se nielaisee hänet mukaansa. Hän lopetti kilpailun omasta halustaan.





Petteri koki uppoavansa kuin kaivoon ikävöidessään perhettään erämaassa.

Hän ajatteli, että aika yksin erämaassa olisi muodostunut hänelle merkityksellisemmäksi kuin mitä se todellisuudessa oli. Petteri ikävöi valtavasti puolisoaan Nooraa ja parin yhteisiä koiria Heklaa ja Kieraa.

– En arvannut, miten suunnattoman syvä se kaivo oli, mihin siellä joutui uppoamaan. Yritin pyristellä sieltä ylös kaikilla voimillani, mutta se ei sillä hetkellä tuntunut oikealta tai siltä, että haluaisin taistella sen vuoksi.

"Isyys on tuntunut maagiselta"

Ensimmäinen asia, minkä hän erämaasta päästyään teki, oli, että hän ja Noora laittoivat alulle lapsen, joka syntyi kesäkuussa 2025. Lapsi on ollut parin pitkäaikainen haave. Petteri kertoi ilouutisesta myös ohjelman viimeisessä jaksossa, joka on jo katsottavissa MTV Katsomo+ -palvelussa. Televisiossa kauden päätösjakso nähdään 11. marraskuuta.

– Isyys on tuntunut maagiselta. Jonkin aikaa kotiin palaamiseni jälkeen Noora herätti minut seitsemän aikaan aamulla epäuskoinen ilme kasvoillaan ja näytti positiivista raskaustestiä. Kun lähdin kisasta niin aikaisin, niin suurin tunne oli häpeä ja pettymys, mutta tiesin, että minun täytyi olla jossain muualla, Petteri kertaa tuntemuksiaan MTV Uutisten haastattelussa.

Petteri ja Noora yrittivät lasta pari vuotta ennen kuin onnistuivat.

– Jos lopputulos on noin elämää suurempaa, mitä tyttö on tuonut maailmaan, niin minua ei harmita yhtään, että olin siellä vain kolme päivää. En vaihtaisi hetkeäkään, koska nyt sillä kaikella on positiivinen kulma.

Ei uskonut voittoonsa

Aluksi Petteri ajatteli, ettei ota mitään valokuvaa mukaan erämaahan, mutta tuotanto kuitenkin taivutteli hänet toimimaan toisin. Lopulta hän nappasi mukaan kuvan juuri koiristaan.

– Se oli vasemmassa reisitaskussani, ja aina, kun laitoin sinne jotakin, niin huomasin mutisevani heille, että ”pitäkääs tytöt näistä huolta”.

Petteri onnistui monessa asiassa, mitä erämaassa teki, mutta ne menettivät merkityksensä, kun niitä ei voinut jakaa kenenkään kanssa. Ikävä kotiin ja rakkaiden luo vaikutti olennaisesti siihen, miksi hän jätti kisan kesken niin varhaisessa vaiheessa.

– Tajusin, että niillä mieleni riekaleilla, mitä minulla siellä oli, en todennäköisesti tulisi voittamaan kisaa. Olisin voinut sinnitellä siellä hampaat irvessä kaksi viikkoa, mutten tulisi sillä voittamaan, joten hommalta lähti pohja.

"Valehtelisin, jos sanoisin, ettei ajatus kiehtoisi"

Hän kokee syöneensä erämaassa ”kuin kuningas”. Petteri onnistui saamaan hyvin lyhyessä ajassa kalaa, ja lisäksi metsässä oli paljon sieniä ja marjoja.

– Ensimmäinen illalliseni koostui punikkitateista ja marjateestä, mikä oli aika mainiota. Söin sitä tosin vähän liikaa, mikä alkoi ällöttää.

Petteri ei kohdannut ihmisiä erämaassa olonsa aikana kertaakaan, mutta vastarannalla hän näki useasti metsästyskoiran.

– Se oli itseasiassa hauskaa, koska kun minut haettiin erämaasta sunnuntaina, niin koira tuli siinä vastaan ja tuli pyytämään rapsutuksia.

Petteri on miettinyt valtavasti sitä, lähtisikö erämaahan vielä uudelleen. Yksin oleminen ja selviytyminen jäi häneltä pidemmältä ajalta kokonaan kokematta.

– Valehtelisin, jos sanoisin, ettei se ajatus vielä kiehtoisi. Mutta, jos lähtisin, niin sen pitäisi tapahtua eri mielentilassa ja olosuhteissa. Olen impulsiivinen, enkä ajatellut silloin, onko siinä henkisessä ja rahallisessa tilanteessa järkevää lähteä, Petteri pohtii.

