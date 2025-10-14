Alone Suomi -ohjelman kilpailija Eetu joutuu lääkärin käskystä lopettamaan kilpailun kesken. Varo juonipaljastuksia!

Alone Suomi -sarjasta nähdään tv:ssä jakso kuusi, jossa ensilumi sataa erämaahan. Eetu löytää palleroporonjäkälää, ja pääsee keittämään jäkäläsoppaa.

Hän on huonoksi onnekseen joutunut veden varaan jo muutamaa päivää aiemmin ja kastunut läpimäräksi. Kroonista eturauhastulehdusta sairastava Eetu luulee jo, että selvisi säikähdyksellä onnettomuudesta, kunnes kovat alavatsakivut alkavat.

–Alkuun ei tullut mitään oireita, mutta sieltä se lähtee kehkeytymään päivien kuluessa pikku hiljaa, Eetu pohtii jaksossa.

Kun kivut käyvät sietämättömiksi, joutuu Eetu laittamaan hätäviestin ja tuotannon on pakko puuttua peliin.

– Ei tämä Eetu hyvältä näytä. Sinun osalta peli loppuu tähän ja saadaan sinut turvallisesti täältä metsästä pois, paikalle saapunut lääkäri sanoo.

Eetu kertoo, että oli varautunut siihen, että olisi voinut olla metsässä pidempään. Kylmän veden varaan joutuminen koitui kuitenkin hänen kohtalokseen.

– Näin aikainen pelistä poisjääminen harmittaa todella paljon. Olisin halunnut vielä jatkaa. Pää olisi kestänyt, mutta kroppa ei nyt kestänyt, Eetu sanoo harmissaan.