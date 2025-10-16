Alone Suomi -jaksossa on jäljellä vielä neljä kilpailijaa. Eläkeläiseräilijä Esa kokee jännittäviä hetkiä rakentamansa lautan kanssa.

Alone Suomi -ohjelman seitsemäs jakso nähdään televisiossa 21. lokakuuta.

Jaksossa kilpailijat ovat olleet yksin erämaassa 13 päivää, ja neljä on vielä pelissä mukana.

Eläkeläinen Esa, 68, lähtee kokeilemaan uutta lauttaansa vesille, ja huomaa pian, ettei tekele ole suinkaan kelluva.

– Onkohan tämä uppoamassa? Kokonaan on uponnut tuo yksi jo. Nyt kastuu jo polvet. Kyllä se perkele vajoaa tämä laitos, Esa sadattelee ja yrittää laittaa kalaverkkojaan vesille.

Katso videolta, miten Esan lauttamatka päättyy.