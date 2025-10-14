Eetu joutui jättämään lääkärin määräyksestä Alone Suomi -ohjelman kesken.

Kalanjalostaja Eetu, 31, lähti neljäntenä pois erämaasta Alone Suomi -ohjelman kuudennessa jaksossa ja vietti yksin metsässä kymmenen päivää. Hän ei ole suoritukseensa täysin tyytyväinen, sillä rahkeet olisivat riittäneet pidemmällekin.

– Mutta, kun fysiikka petti, niin lääkärin keskeytyksellä lähdin sieltä pois. Toisena päivänä jouduin veden varaan ja palellutin itseni. Sitten alkoi tulla eturauhasvaivoja: selkä ja vatsa olivat todella kipeät. En kyennyt enää operoimaan tai huolehtimaan itsestäni, niin laitoin hätäviestin, Eetu kertoi MTV Uutisille.

Eetu kamppaili eturauhaskipujen kanssa erämaassa päivittäin veden varaan joutumisensa jälkeen. Hänellä on entuudestaan krooninen eturauhastulehdus.

– Hammasta purren yritin jatkaa, mutta olin niin kipeä, etten pystynyt tekemään mitään.

Eturauhastulehdus koitui Eetun kohtaloksi Alone Suomessa.

Vapaavalintaisena tarvikkeena Eetu nappasi erämaahan mukaan kahvipannun, joka osoittautui todella tarpeelliseksi.

– Koko ajan oli litra ylimääräistä, lämmintä vettä. Sillä oli mukava pestä käsiä ja naamaa ja pystyi juomaan myös teetä.

Ruokaakin riitti, ja Eetu koki syövänsä erämaassa hyvin monipuolisesti muun muassa kalaa, marjoja ja jäkälää.

– Yhtenäkään päivänä ei ollut nälkä.

Hän lähtisi ehdottomasti ohjelmaan mukaan uudelleen.

– Ja haenkin, jos tulee toinen kausi. Jäi vähän hampaankoloon tässä hommassa, Eetu naureskeli.

Katso videolta, miten Eetun kohtalokas onnettomuus kävi.