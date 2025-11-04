Alone Suomi -finalisti joutuu jättämään ohjelman kesken lääkärin määräyksestä.

Alone Suomi -ohjelma huipentuu finaalijaksoon, joka on nähtävillä jo MTV Katsomossa ja illalla MTV3-kanavalla.

Voitosta kamppaileva Aki, 45, on kärsinyt useamman päivän energian puutteesta, sillä hänellä ei ole ollut kalaonnea ja ei ole saanut syötyä kunnolla.

– Sinnittelen loppuun asti, se on minun strategiani. Menen niin pitkään kuin pystyn. Olen päättänyt, että voitan tämän, Aki kertoo kameroille.

Päivänä 32 lääkintäryhmä tulee tarkastamaan Akin voinnin metsään. Punnituksessa selviää Akin painon pudonneen 85 kilosta 71 kiloon. Lääkintäryhmä tekee terveystarkastuksen ja lopulta ilmoittaa Akille pysäyttäviä uutisia.

– Tiedän, että olet taistelija ja sielukas mies. Pystyisit täällä vielä sinnittelemään ihan viimeisilläkin voimilla, mutta nyt kun saan sinut täältä vielä omin jaloin pois, niin minun on lääkärinä lopetettava tämä, lääkäri ilmoittaa ja näin ollen Akin matka Alone Suomi -ohjelmassa päättyy.

