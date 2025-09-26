Akilla ei ole kalaonni myöten Alone Suomi -ohjelmassa.

Alone Suomi -ohjelman neljännessä jaksossa Aki valittelee apaattista olotilaansa ja sitä, ettei mikään tunnu oikein miltään. Jakso on katsottavissa jo MTV Katsomo+ -tilauksella.

– Vatsa mouruaa. En syönyt eilen oikein mitään, muutamat puolukat. Kyllähän tässä pitää ravintoa saada. Nyt pitää toimia vielä, kun on jonkinlaiset energiatasot, Aki pohtii jaksossa silminnähden väsyneenä.

Seuraavaksi hän suuntaa katsomaan katiskan, josko siellä olisi kalaa.

– Näen, ettei siellä ole mitään. Selvä, en jaksa edes nostaa sitä. Ei tässä lahdessa mikään liiku. Perkele, Aki kiroaa.

Katso videolta, millaisesta paikasta Aki yrittää saada katiskalla kalaa.