Aloitko saada tarpeeksesi parisuhteesta pandemian aikana? Terapeutti muistuttaa: "Ehdottomasti ennen eroa kannattaa..."

Koronapandemia on ollut henkisesti raskasta aikaa monille ja se on voinut olla aikamoinen koetus myös parisuhteelle. Lääkärikeskus Mehiläisen yksilö- ja pariterapeutti Jouni Pölönen kertoo, kannattaako erota, jos sitä vakavissaan pandemiapoikkeusolojen jälkimainingeissa miettii.

Koronarajoitukset ja pelko kuormittavat

– Oikean tiedon hankkiminen tietysti on aina hyvä asia, mutta silti korona oli sekä yleisellä yhteiskunnallisella että koko maailman tasolla ahdistava asia ja sitten se väkisinkin heijastuu myöskin parisuhteeseen. Korona ei ole myöskään poistunut keskuudestamme vieläkään.

Liika yhdessäolo saattoi käydä raskaaksi

Yksi keskeinen syy kuormitukselle on Pölösen mukaan sekin, että pariskunta on joutunut olemaan liikaa yhdessä, yleensä kotona. Parisuhteen osapuolista toinen tai kenties kumpikaan ei ehkä ole kokenut saavansa tarpeeksi omaa tilaa ja aikaa, jolloin toisen jatkuva läsnäolo voi alkaa olla liikaa. Elämä on voinut muuttua liian symbioottiseksi, jolloin ilmatilaa tai mahdollisuutta muuhun normaaliin toimintaan ei ole ollut.