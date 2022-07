Häät tulossa ja ahdistaa? Psykologit selittävät ilmiötä: "Sellainen sitoutuminen voi tuntua ylivoimaiselta"

Kesä on yleensä häiden kulta-aikaa ja moni pariskunta on suunnitellut rakkaudentäyteistä juhlapäivää pitkänkin aikaa.

Joitain kauan odotettu juhlapäivä voi alkaa jännittää ja jopa ahdistaakin. Tälle on asiantuntijoiden mukaan olemassa montakin mahdollista syytä.

On tärkeää muistaa, että tunne ei ole automaattisesti hälytysmerkki tarpeesta vakavalle keskustelulle suhteen tilasta.

– On erittäin normaalia alkaa jännittää ennen naimisiinmenoa, sanoo psykologi Thea Gallagher.

Kalvava ahdistuksen tunne

Jos sinä tai kumppanisi alatte jännittää häitä, on ymmärrettävää, että mieleen pulpahtaa monenlaisia kysymyksiä sen suhteen, mitä tämä tarkoittaa suhteenne tulevaisuuden kannalta.

– Yhtäkkiä tunnet jähmettyväsi ja on vaikea tehdä päätöstä eteenpäin siirtymisestä, hän selittää.

Mielesi voi yrittää kertoa sinulle jotain

Tällaisen tunteen valtaan joutuneet ihmiset saattavat yrittää vakuuttaa itsensä siitä, että suunta on oikea ja syyttää vain hermojaan. Anderson huomauttaa, että joskus kyse voi olla siitäkin, että mielesi yrittää kertoa sinulle jotain, mitä et kenties haluaisi myöntää itsellesi.

Kaikki käsittelevät tuntemuksen eri tavoin. Gallagher sanoo, että ihminen ei välttämättä edes selkeästi hoksaa käyvänsä jännitystunnetta läpi: joku saattaa alkaa haastaa riitaa kumppanin kanssa tai kokea äärimmäisen kovaa stressiä hääsuunnittelujen yksityiskohdista, vaikka oikeasti kyse on siitä, että naimisiinmeno on alkanut epäilyttää.

Avioituminen mielletään elinikäiseksi sitoutumiseksi

Gallagherin mukaan naimisiinmeno on iso päätös. Siihen liitetään ajatus, että saman ihmisen kanssa ollaan lopun elämää.

Mahdollisesti vakavien pohdintojen paikka

Joillekin ahdistuminen ennen H-hetkeä voi olla merkki siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Andersonilla on tästä omakohtaista kokemusta: hän alkoi ahdistua ennen omia häitään ja päätyi lopulta perumaan ne.

On myös normaalia jännittää häitä

– Se on varmasti yksi elämäsi suurimpia päätöksiä.

– Olisi yllättävää, jos et olisi yhtään hermostunut tai ahdistunut.

Kuulostele tuntemuksiasi

Anderson suosittelee kuulostelemaan omia tuntemuksia. Mikäli sinulle tulee toistuvasti tunne siitä, että kaikki ei ole kuten pitäisi ja jos et saa tätä tunnetta karistettua mielestäsi, on tälle tuntemukselle hyvä antaa painoarvoa. Sen äärelle kannattaa pysähtyä silloinkin, jos ei oikein osaa määritellä, mistä omassa epämääräisessä tunteessa oikein on kyse.