Yleisurheilun MM-kisojen toistaiseksi suurin suomalaisyllättäjä Alisa Vainio palasi varhain keskiviikkoaamuna kotimaahan. Vainio vieraili valmentajansa Jarmo Viskarin kanssa Huomenta Suomessa heti lentokentältä päästyään.

Vainio oli sunnuntaina käydyllä maratonilla paras eurooppalainen ja sijoittui sensaatiomaisesti viidenneksi.

– Tuntuu, että suorituksen arvo vain nousee. Kisan jälkeen ensimmäisinä päivinä tuli mietittyä virheitä ja sitä, mitä voisi tehdä paremmin, mutta kyllä se (arvo) siitä nousee. On hyvä fiilis, Vainio sanoi 13 tunnin lennon selätettyään.

– Sijoitushan sinällään oli aika yllätys. Siihen en välttämättä uskonut, mutta tiesin, että olen kunnossa ja tekemisen taso on ollut hyvää. Uskoin siihen, että pystyn haastamaan muita parhaani mukaan. Siihen lähdin, ja sen tein.

Myös Viskari sanoo yllättyneensä suojattinsa sijoituksesta, mutta suoritus itsessään oli juuri sellainen, mistä oli viitteitä jo kisoihin valmistavalla leirillä.

– Hän teki sen uudestaan kisassa, ja se loppu oli vielä hyvin vahva. Loppuhan on maratonilla aina sellainen, että sitä ei voi tietää, kuinka se sieltä tulee, ja se tuli todella hyvin.

Lopulla Viskari viitannee viimeisiin seitsemään kilometriin. Vainio nimittäin paljastaa piiskanneensa itseään valmentajansa sanoilla juuri 35 kilometrin jälkeen. Hän oli tuossa kohtaa kisassa kymmenentenä, mutta selvitti viimeiset seitsemän kilometriä viidenneksi nopeiten.

– Jarkki sanoi valmistavalla leirillä olevansa varma, että pääsen ainakin 35 kilometriin, mutta sen jälkeen ei tiedä, mitä tapahtuu. Mietin vain, että kyllä minä sen viimeiset seitsemän kilometriäkin sieltä roikellan.

Vaikka viides sija MM-maratonilla on suomalaisittain täysin poikkeuksellinen saavutus – vastaavaan on naisissa yltänyt vain Ritva Melender (os. Lemettinen) 30 vuotta sitten – Vainion, 27, elämää se ei isossa kuvassa juuri hetkauta.

– Varmasti se statuksena mahdollistaa sitä, että pystyn jatkamaan samojen asioiden tekemistä kuin tähänkin asti. Toisaalta se ei muuta asioita mitenkään muuten. Kyllä se antoi vähän itseluottamusta, mutta toki lähdin sillä asenteella liikkeelle, niin kuin iskä aina sanoo, että ei yksikään niistä muista ole yhtä kova kuin minä, yksikään heistä ei näe niin paljon vaivaa, eikä yksikään heistä tee tätä niin kovalla sydämellä.

Vainion ennätys 2.25.36 on juostu viime syksyä Berliinissä, ja tulos oikeuttaa Suomen kaikkien aikojen tilastossa toiseen sijaan. Suomen ennätys 2.24.38 on Camilla Richardssonin nimissä vuodelta 2023.

– Ennen juoksua taisin sanoa joillekin, että Alisa on nyt jo SE-kunnossa. Realismi tällä hetkellä olisi 2.23–2.24. Tiedetään kuitenkin, että tämä vuosi ei ollut ihan ehjä vuosi. Kun saamme ehjiä harjoitusvuosia peräjälkeen, niin sitten se on siitä vielä jonkin verran nopeammin. Mutta kuinka paljon, niin sen aika näyttää. Tämä on vaikea laji ennustaa, Viskari sanoo.

Vainion ja Viskarin haastattelu on katsottavissa kokonaisuudessaan jutun pääkuvana olevalta videolta. Vainio kertoo muun muassa siitä, miten hän on vuosien saatossa onnistunut kääntämään vaikeudet voitoksi.