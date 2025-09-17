Seitsenottelua suvereenisti viime vuosina hallinnut Nafissatou Thiam on ajautunut erikoiseen sanasotaan kotimaansa Belgian yleisurheiluliiton kanssa.

Thiam on Reutersin mukaan syyttänyt liittoa MM-valmistautumisensa häiritsemisestä. Liitto puolestaan väittää kolminkertaisen olympiavoittajan valehtelevan.

Thiam kertoi tiistaina, ettei häntä päästetty Belgian valmistautumisleirille Japanissa, koska hän kieltäytyi allekirjoittamasta liiton toimintaohjetta (code of conduct). Belgian yleisurheiluliiton puheenjohtaja Jessica Mayon syyttää Thiamia valehtelusta.

– Viisi päivää ennen lähtöä (Tokioon) sain liitolta sähköpostin, jossa sanottiin, että koska en ollut allekirjoittanut toimintaohjetta, minua ei oteta valmistautumisleirille, Thiam sanoi Reutersin mukaan.

– Minun piti keksiä ratkaisu asiaan viime hetkellä. Tarvitaan harjoittelupaikka, kuntosali, paikka, jossa nukkua. Se ei ollut helppoa viisi päivää ennen lähtöä Tokion kaltaiseen kaupunkiin. Asiassa on myös taluodellinen puoli. Tällä on ollut kielteinen vaikutus. En ymmärrä tätä, tämä on suuri pettymys.

Reutersin mukaan Thiam kieltäytyi allekirjoittamasta toimintaohjetta valokuvien käyttöoikeuksien vuoksi. Urheilijalla ja liitolla on eri sponsorit, mikä aiheuttaa ristiriitaa.

Nafissatou Thiamin valmistautuminen Tokion MM-otteluun on ollut haastava./All Over Press

Päätös sulkea hänet leiriltä vei mahdollisuuden optimaaliseen valmistautumiseen, Thiam sanoo. Myöskään Thiamin fysioterapeuttia ei akkreditoitu.

– Minua rangaistiin, ja se on epäreilua. Yritän pysyä positiivisena ja ammattimaisena ja unohtaa kaiken tämän, mutta tällä on ehdottomasti ollut negatiivinen vaikutus.

Belgian yleisurheiluliiton puheenjohtaja Jessica Mayon vastasi Thiamin väitteisiin ja syytti tätä valehtelusta.

– Se ei missään tapauksessa pidä paikkaansa, että hän ei ollut tervetullut, Mayon kertoi belgialaismedioille.

– Minulla on kirjallinen todiste siitä, että se mitä hän sanoo ei ole totta. Se on vale. Hän sai sähköpostin, jossa hänelle luvattiin, että joku liitosta tekisi kaiken mahdollisen hänen eteensä harjoitusleirillä. Tietysti hän oli tervetullut sinne.

Mayonin mukaan Thiamia myös tuettiin taloudellisesti, kuten muitakin joukkueen jäseniä.

– On kurjaa, että hän käyttäytyy näin. Tietysti jotkut ihmiset ovat harmissaan, kun hän ei allekirjoittanut toimintaohjetta. Mutta hän on täällä MM-kisoissa, ja me olemme aina olleet hänen puolellaan.

Thiam on ollut viime vuosina seitsenottelun suvereeni kuningatar. Hän on voittanut kultaa kolmissa edellisissä olympialaisissa. MM-kisoista Thiamilla on kultamitalit vuosilta 2022 ja 2017.

Thiamin valmistautuminen Tokion MM-areenalle on kuitenkin ollut kaukana optimaalisesta. Loukkaantumisista kärsinyt ottelija aloitti kautensa vasta elokuussa, eikä ole suorittanut kauden aikana ainoatakaan kokonaista ottelua. Yksittäisissä lajeissa hän on ollut vielä kaukana ennätystasostaan. Thiam on otellut ennätyksensä 7 013 pistettä vuonna 2017.

Tokion seitsenottelu alkaa perjantaina. Tänä kesänä Suomen ennätyksen 6 563 otellut Saga Vanninen on kauden tilastossa kolmantena. Thiamin lisäksi kuitenkin muun muassa toseilta viime vuosien tähtiottelijalta, Ison-Britannian Katerina Johnson-Thompsonilta puuttuu ottelutulos tältä kaudelta.

Kauden tilastokärki on Yhdysvaltojen Anna Hall pisteillä 7 032.