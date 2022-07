Alisa Vainio uudella taktiikalla MM-reitille – "Kevään kahdesta maratonista on oppinut"

– Kevään maratonien jälkeen on tullut vähän pidempi harjoitusjakso, ja olen juossut kisoissa puolikkaita (puolimaraton). Niissä on pystynyt harjoittelemaan energian saantia ja juomista. Ne onnistuivat ihan hyvin. Sillä tavalla on ihan luottavainen fiilis, Vainio kertoi.