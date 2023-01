Alexia uskoo, että naisen paikka on kotona: "Minusta se on romanttista"

Daily Mail kertoo kahden lapsen äidistä, Alexia Delarosasta, 29, joka on täysin uppoutunut elämään arkeaan kotiäitinä 1950-luvun tapaan. Inspiraation hän on saanut omasta lapsuudestaan. Hänen oma äitinsä kävi töissä, eikä hänellä riittänyt tarpeeksi aikaa tyttärelleen.

Alexia uskoo vankan perinteisiin sukupuolirooleihin ja siihen, että naisen paikka ei ole työpaikalla, vaan kotona. Taustalla on ilmiö, jonka englanninkielinen nimi on "tradwife". Se on vapaasti suomennettuna kotirouva.