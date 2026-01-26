Vaihdatko lastan kesken kaiken, kun paistat raakaa kanaa kypsäksi? Asia puhuttaa nyt niin kotikokkien kuin ammattilaistenkin keskuudessa.
Sosiaalisessa mediassa nousi viikonloppuna keskustelunaiheeksi ruoanlaittoon ja ruokaturvallisuuteen liittyvä yksityiskohta. Sisustus- ja lifestyletili Satumainen hirsitalo nosti Tiktok-videollaan esiin paistinlastan käyttämisen kanaa paistaessa.
– Hirveää, etten tiennyt tätä aiemmin. Toivottavasti kaikki muut tietää. Paistinlasta tulee vaihtaa, kun kypsentää raakaa kanaa – salmonellariskin takia, viraalihitiksi nousseen videon jakotekstissä kerrotaan.
Jos video ei näy, katso se täältä.
Tiktok-videon kommenttikentästä päätellen asia jakaa vahvasti mielipiteet. Suurin osa tuntuu kuitenkin olevan sillä kannalla, että lastaa ei tarvitsisi vaihtaa.
– En ole ikinä vaihtanut, enkä tule vaihtamaan, Tiktokissa muun muassa kommentoidaan.
– Mieluummin saan ruokamyrkytyksen kuin tiskaan kaksi lastaa, toinen kommentoija jatkaa.