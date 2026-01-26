



Lastan vaihto kesken kanan paistamisen jakaa mielipiteet – Harri Syrjänen: "Suosittelen myös kypärää kotona" Pitääkö lastaa vaihtaa kesken kanan paistamisen? Shutterstock Julkaistu 26.01.2026 16:32 Petra Tuominen petra.tuominen@mtv.fi Vaihdatko lastan kesken kaiken, kun paistat raakaa kanaa kypsäksi? Asia puhuttaa nyt niin kotikokkien kuin ammattilaistenkin keskuudessa. Sosiaalisessa mediassa nousi viikonloppuna keskustelunaiheeksi ruoanlaittoon ja ruokaturvallisuuteen liittyvä yksityiskohta. Sisustus- ja lifestyletila Satumainen hirsitalo nosti Tiktok-videollaan esiin paistinlastan käyttämisen kanaa paistaessa. – Hirveää, etten tiennyt tätä aiemmin. Toivottavasti kaikki muut tietää. Paistinlasta tulee vaihtaa, kun kypsentää raakaa kanaa – salmonellariskin takia, viraalihitiksi nousseen videon jakotekstissä kerrotaan. Jos video ei näy, katso se täältä. Tiktok-videon kommenttikentästä päätellen asia jakaa vahvasti mielipiteet. Suurin osa tuntuu kuitenkin olevan sillä kannalla, että lastaa ei tarvitsisi vaihtaa. – En ole ikinä vaihtanut, enkä tule vaihtamaan, Tiktokissa muun muassa kommentoidaan. – Mieluummin saan ruokamyrkytyksen kuin tiskaan kaksi lastaa, toinen kommentoija jatkaa.

Harri Syrjänen: "Suosittelen myös pitämään kypärää kotona"

Aiheeseen ovat ehtineet ottaa kantaa myös alan ammattilaiset. Televisiostakin tuttu kokki Harri Syrjänen kertoi omissa Instagram-tarinoissaan kantansa lastanvaihtoon.

Syrjäsen mukaan lastaa ei missään nimessä tarvitse vaihtaa.

– Suosittelen myös pitämään kypärää kotona. Koskaan ei tiedä, jos jotain vaikka räjähtää. Ja älkää unohtako pelastussliivejä, Syrjänen vitsaili.

Kokit kommentoivat Huomenta Suomessa

8:40 Arto Rastas ja Mikko Pakola kertoivat ravintola-alan kuulumisia Huomenta Suomessa ja kommentoivat myös päivänpolttavaa lasta-aihetta.

Maanantaina aihetta sivuttiin sen sijaan Huomenta Suomessa, kun studioon saapui vieraaksi kaksi pitkän linjan keittiöammattilaista: ravintoloitsija ja keittiömestari Arto Rastas sekä keittiöpäällikkö Mikko Pakola.

Kokkien mielipiteet asiasta erosivat hieman toisistaan.

– En tiedä, tarvitseeko välttämättä vaihtaa lastaa, mutta työvälineet on aina hyvä pestä siinä työvaiheiden välissä, Mikko Pakola totesi.

Arto Rastas oli sen sijaan enemmän välineenvaihdon kannalla.

– Kyllähän se hiivatti vie pitää vaihtaa. Tai ainakin se pitää putsata. Jos paistat raakaa kanasuikaletta lastalla, niin sen jälkeen pieni huuhtaisu pitää siihen tehdä.

Ruokavirasto: Samoja välineitä ei pidä käyttää raa'alle ja kypsälle tuotteelle

Mitä sitten aiheesta sanoo virallinen taho? Ruokavirasto on koonnut sivuilleen elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet kuluttajille. Ohjeistuksessa mainitaan, että raa'assa lihassa voi esiintyä erilaisia taudinaiheuttajia.

– Sianliha, siipikarjanliha ja kaikki jauheliharuoat kuten pihvit, pyörykät ja mureke tarjotaan aina läpikypsänä. Samoja välineitä ei pidä käyttää raa'alle ja kypsälle tuotteelle.

Ruokaviraston sivuilla muistutetaan myös laajemmin raa'an lihan käsittelystä. Kypsiä ruokia ei esimerkiksi tule sotkea raa'an lihan marinadilla.

– Puhdista myös raa’an lihan kanssa kosketuksissa olleet välineet perusteellisesti ennen kuin niillä käsitellään muita elintarvikkeita. Muista pestä myös kädet!