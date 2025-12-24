Joulurauha on julistettu Brinkkalan talon parvekkeelta vuodesta 1886 lähtien. Nykyään parveketta käytetään vain joulurauhan julistamiseen.
Joulunvietto käynnistyi Suomessa puoliltapäivin, kun Turussa julistettiin joulurauha.
Joulurauhan julisti Brinkkalan talon parvekkeelta Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen. Akkanen on julistanut joulurauhan vuodesta 2013 lähtien.
Joulurauha luetaan vuodesta 1956 käytössä olleelta pergamentilta, joka on taiteilija Tauno Torpon tekemä. Pergamentista on olemassa myös kalligrafi Merja Koivuniemen vuonna 2009 tekemä kopio. Molempia pergamentteja säilytetään Turun kaupungin kassakaapissa.