Aleksandr Ovetshkin avasi joukkuekaveriensa vahvan reaktion, kun hän lähti Venäjälle

– Tietysti alkuun oli vaikeaa joka puolelta. Nyt ihmiset ymmärtävät, että tämä on elämää, tämä on tilanne, Ovetshkin sanoi KIONille Championatin siteeraamassa haastattelussa.

– He kyselevät, miten menee. He olivat todella peloissaan, kun olin matkustamassa kotiin. He kysyivät: "Etkö ole peloissasi?" Mutta miksi minun pitäisi olla peloissani mennessäni kotiin, mitä väärää siinä on?