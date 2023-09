Dominik Hasek kutsui Aleksandr Ovetshkinia kananpaskaksi – nyt vihdoin venäläinen vastasi

Venäjä aloitti viime vuoden helmikuussa hyökkäyssodan, minkä jälkeen suuri osa urheilumaailmasta on sulkenut venäläiset pelaajat ja joukkueet ulos kansainvälisistä kilpailuista. Jääkiekon puolella kansainvälinen lajiliitto on kieltänyt Venäjän ja Valko-Venäjän osallistuminen MM-kisoihin. Pohjois-Amerikan NHL on ollut kuitenkin poikkeus, sillä venäläiset ovat saaneet jatkaa sarjassa. NHL:n toiveena on myös, että venäläiset saavat osallistua Wordl Cupiin.