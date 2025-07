Aleksandr Ovetshkinilta härski väite

Jääkiekon NHL:n maaliennätykseen yltänyt Aleksandr Ovetshkin väittää koko maailman kannustaneen häntä.

Washington Capitalsin venäläishyökkääjä Aleksandr Ovetshkin, 39, rikkoi kanadalaislegenda Wayne Gretzkyn nimissä olleen NHL:n runkosarjamaalien ennätyksen huhtikuussa. Gretzky ylsi urallaan 894 NHL:n runkosarjaosumaan, mutta Ovetshkin otti ennätyksen haltuunsa ja kasvatti viime kaudella urasaldoaan 897 NHL-runkosarjahäkkiin.

– Nautin. Koko maa kannusti minua, koko maailma kannusti minua. He onnittelivat minua, Ovetshkin väitti puhuessaan toimittajille uutistoimisto Tassin mukaan.

Venäjällä ja myös Pohjois-Amerikassa miehen suosio on suurta, mutta väite koko maailman kannustamisesta on härski. Suomessakin on paljon Ovetshkinin vastustajia miehen ollessa tunnettu Venäjän presidentti Vladimir Putinin tukija.

Ovetshkinilla on yhä Instagramin profiilikuvanaan yhteisotos Putinin kanssa, vaikka Venäjä on käynyt tämän johdolla jo vuodesta 2022 lähtien julmaa hyökkäyssotaa Ukrainassa.

"Tärkeintä olla tappamatta itseään"

Tass kertoo, että 13. heinäkuuta Moskovassa järjestetään hyväntekeväisyysottelu Venäjän NHL- ja KHL-pelaajien välillä ja myös Ovetshkinia juhlistetaan.

– Fanit tulevat paikalle ja nauttivat. Me nautimme, nautimme pelistä ja kommunikoinnista. Lensin juuri Turkista, ja tärkeintä on olla tappamatta itseään. Pelaamme varovaisesti, Ovetshkin sanoi.