Aleksandr Bolshunovilta paksua puhetta norjalaistähdistä

– Kun toinen maa aloittaa sodan toista vastaan, niin olen ehdottomasti sitä mieltä, että he eivät saa osallistua hiihtokilpailuihin, Johannes Hösflot Kläbo sanoi Aftonbladetin mukaan.

Nyt kolminkertainen olympiavoittaja Bolshunov on kertonut oman näkemyksensä asiaan. Venäläinen on vakuuttunut, että norjalaiset todella haluavat kilpailla myös heitä vastaan.

– Syvällä sisimmissään he odottavat, että pääsevät kohtaamaan meidät uudestaan, samalla tavalla kuten me teemme heidän ja kaikkien muiden hiihtäjien kanssa. Heidät on ehkä pakotettu sanomaan niin. Emme tiedä, ketkä kontrolloivat heitä, Bolshunov sanoi Championatille.