Venäjällä syttyi laturaivo sääntöuudistuksista – kova hyökkäys Norjan suuntaan: "Se ei ole mikään salaisuus"

Muutoksien taustalla on muiden muassa Oberstdorfin MM-hiihtojen 50 kilometrin kilpailun loppusuoralla nähty tilanne, kun Norjan Johannes Hösflot Kläbo ja Venäjän Aleksandr Bolshunov ottivat kontaktia. Bolshunovin sauva katkesi tuolloin ja voittoon hiihtänyt Kläbo hylättiin, mikä toi taas Norjan Emil Iversenille kullan. Bolshunov jäi hopealle.

FIS teki lokakuun alussa useita eri sääntöuudistuksia (pääkohtina, johtava kilpailija saa valita ratansa, mutta tulee ottaa huomioon muut kilpailijat, kun kilpailijat hiihtävät vierekkäin, on vastuu molemmilla). Venäjällä uudistuksia ei otettu ilolla vastaan. Bolshunovin valmentaja Juri Borodavko ja Venäjän hiihtopomo Jelena Välbe tyrmäsivät sääntömuutoksen.

– Norjalaisten dominanssi on viime vuosina tullut päätökseen Bolshunovin myötä. Säännöt ovat absurdit. Voi tulkita niitä kuten tahdot, Govorov kirjoitti R Sportissa.

– Ymmärrät, jos kaivat syvemmältä, että miksi Fis on tehnyt nämä muutokset. Se ei ole mikään salaisuus, että FIS:n johdossa on monia norjalaisia. He rakastavat maastohiihtoa ja suuri osa sponsorituloista tulee Norjasta, Govorov jatkoi.