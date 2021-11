Venäjän hiihtotähti raivostui ruotsalaisten ehdotuksesta – "Menkööt he hiihtämään miesten kanssa"

Karlsson ja Svahn kertoivat ajatuksistaan viime keväänä. He kritisoivat hiihtomaailman nykyistä säännöstöä, jossa naiset kilpailevat lyhyemmillä matkoilla kuin miehet.

– Se on melkein loukkaavaa. Se on todella outoa, että miehet hiihtävät tuplaten pidemmän matkan kuin me, esimerkiksi skiathlonissa, Karlsson sanoi TT:lle.