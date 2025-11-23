Mikko Rantanen on ollut NHL-syksyn tehokkain suomalaispelaaja, mutta viime päivinä Dallas-hyökkääjä on ollut tehopisteitään enemmän esillä ulosajojensa vuoksi. MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu otti NHL-studiossa kantaa Rantasen taklauksiin.
Rantanen on passitettu kolmessa viime pelissä kahdesti suihkuun. Näistä viimeisin nähtiin viime yönä Calgary Flamesia vastaan, kun Rantanen taklasi Matt Coronatoa selästä.
Coronato poistui kaukalosta verissä päin, mutta hän palasi vielä tositoimiin nenä tikattuna.
Joensuu pani merkille, että ennen varsinaista taklaustilannetta Coronato huitaisi tai nosti Rantasen mailaa.
– Tuossa näkee selvästi, että Mikolla on huurussa. Hän on päättänyt mennä taklaamaan Coronatoa, eikä lopussa enää hidasta. Tästä voi valitettavasti tulla kakkua, Joensuu sanoo.