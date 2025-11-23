Juuri nyt Avaa

– Tuossa näkee selvästi, että Mikolla on huurussa. Hän on päättänyt mennä taklaamaan Coronatoa, eikä lopussa enää hidasta. Tästä voi valitettavasti tulla kakkua, Joensuu sanoo.

Joensuu pani merkille, että ennen varsinaista taklaustilannetta Coronato huitaisi tai nosti Rantasen mailaa.

Coronato poistui kaukalosta verissä päin, mutta hän palasi vielä tositoimiin nenä tikattuna.

Mikko Rantanen on ollut NHL-syksyn tehokkain suomalaispelaaja, mutta viime päivinä Dallas-hyökkääjä on ollut tehopisteitään enemmän esillä ulosajojensa vuoksi. MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu otti NHL-studiossa kantaa Rantasen taklauksiin.

– Rantanen tulee kolmantena tuohon tilanteeseen, ja sitä ei mielestäni jääkiekossa pidä olettaa, että jostain muualta tulee vielä tilanteen ulkopuolelta kaveri taklaamaan. Tämä on mielestäni rangaistava rike.