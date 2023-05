NHL-luotsi sekosi täysin Aleksander Barkovin ja kumppaneiden edessä – siitä alkoi finaaleihin asti kantanut tarina

– Eric Staal (Panthersin pitkäaikainen NHL-hyökkääjä) sanoi, että hän on kyllä kuullut, kun jollakin menee oikein kunnolla hermot, mutta että purkaus kesti noin kauan. Sanoin pelaajille, että te voitatte tämän. Tämä on pelaajien voitto. Jossain vaiheessa heidän on vain tajuttava se, että heidän pitää pelata joukkueen tyylillä, eikä jotain umpipaskaa räpellystä, niin kuin olimme sitä ennen tehneet. Voitimme tuon pelin jatkoajalla ja minulle se oli hetki, kun pelaajat ottivat homman haltuunsa, Maurice perkaa.

– Olen oppinut nauttimaan tästä matkasta. Paras juttu ei ole voittaminen, vaan kaikki ne hetket, joiden äärellä olemme. Se, että saa käydä aivan toisenlaisia keskusteluja ja kanssakäymisiä pelaajien kanssa kuin normaalisti. He kaikki ovat nyt loistopäällä, eikä ketään tarvitse sen enempää potkia eteenpäin. Jos vaikka kävelee pukukopin poikki, kuulee, miten 10 äijää vain jauhaa jotain hauskaa tarinaa ja kaikki naureskelevat. Se on niin upeaa. Meillä on mahtava valmennustiimi kasassa ja teemme kovasti töitä. Tämä on kuitenkin pelaajien juttu ja näen koko homman nyt aivan eri tavalla, mitä olen koskaan nähnyt, Maurice sanoo yksittäisistä hetkistä nauttimiseen liittyen.