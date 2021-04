Onko Suomi mukana kisassa Bidenin ja Putinin tapaamisesta? Presidentti Niinistö MTV Uutisille: "Paikan vaihto on aika usein toistuva traditio"

– Yhdysvaltain presidentti [Joe] Biden on asemoinut hyvin selvästi, missä Yhdysvallat on, ja Venäjä pyrkii vastaamaan omalla asemoinnillaan.

Ajatus huippukokouksesta elää vahvasti

Etenkin Venäjän suuri sotaharjoitus Ukrainan rajan tuntumassa ja Krimin niemimaalla on kiristänyt Venäjän ja Yhdysvaltojen välejä.

– Vanhastaan ehkä tiedossa on se, että presidentti [Vladimir] Putin aika mielelläänkin näkee istuvansa samassa pöydässä kuin Yhdysvaltain presidentti, Niinistö sanoo.

Onko kokouksen vuoro osua johonkin muualle?

Suomi on tarjoutunut Bidenin ja Putinin mahdollisen huippukokouksen isäntämaaksi.

Presidentin mukaan tärkeämpää Suomelle on se, että kokous ylipäätään järjestyisi, kuin se, missä se järjestettäisiin.

Historiasta päätellen on aivan mahdollista, ettei Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien huipputapaaminen osu toista kertaa putkeen Helsinkiin.

– Paikan vaihto on oikeastaan aika usein toistuva traditio. Kun meillä nyt on viimeksi ollut nuo presidentit koolla, varmasti se noteerataan jossain myöskin. On mukana tukkimiehen kirjanpidoissa.