Älä tee tätä mokaa laskua maksaessasi – "Täysin turhaa resurssien tuhlausta"

Viitenumeron puuttuminen laskusta voi johtaa kuluihin, jopa oikeustoimiin.

Moni suomalainen unohtaa viitenumeron laskuja maksaessaan, kertoo laskutusyhtiö Uuva. Seurauksena on ylimääräisiä kuluja, ja jopa vakavampaakin.

– Tilanne on hälyttävä, Uuvan toimitusjohtaja Sami Alapuro painottaa tiedotteessa.

– Suomessa lähetetään vuosittain yli 550 miljoonaa laskua, ja vaikka viitteettömien maksujen osuus on vain reilu prosentti, ne aiheuttavat yli 10 prosenttia kaikista laskujen käsittelyyn liittyvistä kustannuksista. Tämä on täysin turhaa resurssien tuhlausta.

Viitenumero on jokaiselle laskulle määritelty yksilöllinen numerosarja. Suomalainen viitenumero sisältää 4–20 numeroa. Ulkomaisissa viitenumeroissa on alussa "RF".

"Näyttää siltä, että lasku on edelleen maksamatta"

Maksettu summa ei näy kyseisen laskun kohdalla laskutusjärjestelmässä ilman viitenumeroa. Muut oikeat tiedot, kuten summa ja maksajan nimi, eivät riitä kohdistamaan maksua juuri omalle laskulle.

– Jos maksu tehdään ilman viitettä, se ei kohdistu järjestelmässä oikein, vaikka summa olisi oikea, vaan näyttää siltä, että lasku on edelleen maksamatta. Monilla yrityksillä voi olla useita samannumeroisia laskuja eri asiakkaille yhtä aikaa maksuvalvonnassa, joten ilman viitettä maksun kohdistaminen on käytännössä mahdotonta. Pelkkä laskun numero ei riitä maksun yksilöintiin, Alapuro kertoo.

Uuvan mukaan virheelliset laskut aiheuttavat Suomessa vuosittain merkittäviä kuluja: Pankki esimerkiksi veloittaa laskuttajalta viitteettömän suorituksen tilille saapumisesta enemmän kuin viitteellisestä. Yritys voi myös alkaa karhuta ilman viitettä maksettua laskua.

Viitenumeroa tulisikin käyttää aina, jos sellainen on laskussa ilmoitettu.

– Kyse ei ole vain maksumuistutuksista tai perintäkuluista, vaan maksaja on velvollinen korvaamaan maksun vastaanottajalle aiheutuneet ylimääräiset käsittelykulut, Alapuro kertoo.

– Vaikka maksu katsottaisiinkin vastaanotetuksi ilman viitettä, joudutaan maksun kohdistamisessa tekemään ylimääräistä manuaalista työtä maksajan oikeuksien turvaamiseksi. Tämä aiheuttaa lisäkuluja.

Jos laskun virheellisesti maksanut henkilö tai yritys ei reagoi maksumuistutuksiin tai mahdollisiin perintäkirjeisiin, seuraukset voivat olla vakavia. Yrityksellä maksamaton lasku voi johtaa esimerkiksi polttoainekortin sulkemiseen, kuluttajalla jopa ulosottoon.

– Viitteettömistä maksuista johtuvat perintätapaukset vievät tuomioistuinten resursseja, jotka voitaisiin käyttää huomattavasti tarkoituksenmukaisemmin. Tämä viivästyttää muiden asioiden käsittelyä ja lisää järjestelmän kuormitusta entisestään, Alapuro toteaa.

Mitä lääkkeet maksavat, ja kuka ne oikeasti maksaa? Juttu jatkuu videon alla.

8:12 Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen kertoo, miksi lääkkeet ovat halvempia Ruotsissa kuin Suomessa.

Älä kirjoita viestikenttään hassutteluja

Viitteettömien maksujen lisäksi Suomessa on Uuvan mukaan jo vuosia esiintynyt häkellyttävä ilmiö: kuluttaja kirjoittaa laskun viestikenttään asiattomia, loukkaavia tai hyödyttömiä kommentteja.

"Tehkää palvelus ja sytyttäkää itsenne tuleen", "mene töihin", "raukkikset", "hankkikaa oikee tyopaikka" ja "getalife" ovat vain muutamia Uuvan keräämiä esimerkkejä viesteistä.

Monet muutkin viestit ovat hyödyttömiä maksun kohdistamisen kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi "avustus rahanpuutteeseenne" tai "siitä sentti ylimääräistä."

– Maksajan viestikenttään jättämä tarpeeton viesti ei edistä maksun kohdistamista, vaan aiheuttaa laskun käsittelyssä viivästyksiä ja kustannuksia. On ällistyttävää, että ihmiset tuhlaavat aikaa kommenttien kirjoittamiseen sen sijaan, että käyttäisivät viitettä oikein, Alapuro sanoo.

Aihetta käsitelty kuluttajariitalautakunnassa

Kuluttajariitalautakunnassa on esimerkiksi 2017 käsitelty tilannetta, jossa henkilö maksoi Elisalta tilatun nettipalvelunsa kuukausimaksuja ilman viitenumeroa, jolloin maksut eivät kohdentuneet hänen asiakkuudelleen.

Maksamisessa ongelmana oli esimerkiksi se, että laskut menivät vastaanottajan roskapostiin, minkä lisäksi hän ei aina maksanut niitä eräpäivään mennessä.

Laskuihin oli viitenumeron sijaan kirjattu viestiksi "Elisa Viihde liittymä 19361928". Numero viittasi asiakkaan liittymään, mutta oli myös toisen saman yhtiön asiakkaan asiakasnumero, jolloin maksut kohdentuivat tälle toiselle asiakkaalle. Lopulta laskuja siirtyi myös perintään.

– [Asiakkaan] olisi edellä todetusti pitänyt osapuolten välisen sopimuksen perusteella käyttää maksaessaan viitenumeroa. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei maksua olisi suoritettu, kun se on maksettu Elisan tilille. Toisaalta jos viitenumeron käyttämättä jättämisestä on aiheutunut Elisalle vahinkoa, on [asiakkaan] hyvitettävä se, lautakunta totesi.

Kuluttajariitalautakunta päätyi suosittamaan, että Elisa hyvittää asiakkaalle viivästyskoron siltä ajalta, joka on kulunut asiakkaan tekemien maksusuoritusten kohdentamiseen.

Asiakas oli hakenut monia korvauksia, kuten Elisa Viihteen neljän kuukauden kuukausimaksuja, mutta näitä ei suositettu hyvitettäväksi.

Lähteet: Laskutusyhtiö Uuva, Kontio Perintä, Op Media, Kuluttajariitalautakunta