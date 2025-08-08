Hamas maksaa palkkoja salaisissa "teekutsuissa" – sitä ennen työntekijä hyvästelee perheensä

Hamas on onnistunut maksamaan tuhansien työntekijöiden palkat, vaikka iso osa tärkeästä infrastruktuurista on tuhoutunut.
Gazassa lähes kaksi vuotta jatkunut sota on vaikuttanut paitsi alueen infrastruktuuriin myös Hamasin kykyyn ylläpitää hallintoa ja maksaa palkkoja työntekijöilleen.
Tästä huolimatta Hamas on onnistunut käyttämään salaista käteismaksujärjestelmää, jonka avulla on maksettu jopa 30 000 virkamiehen palkat.
Asiasta kertoo brittiläinen yleisradioyhtiö BBC, joka haastatteli kolmea Hamasin virkamiestä.
Äärijärjestön työntekijät saavat usein salatun viestin puhelimeen, jossa heitä pyydetään menemään ennalta määrättyyn paikkaan ”tapaamaan ystävää teelle”.
Kun työntekijä saapuu hakemaan palkkaansa, hänen luokseen saapuu henkilö, joka luovuttaa hänelle sinetöidyn ja palkan sisältävän kirjekuoren. Lopulta palkanjakaja vain poistuu paikalta.
Palkasta puuttuu merkittävä osa
Palkan noutaminen ei ole helppoa, sillä Israelin tekemät iskut ovat osuneet erään työntekijän mukaan palkkojen jakopaikkoihin.
– Joka kerta, kun menen hakemaan palkkaani, sanon hyvästit vaimolleni ja lapsilleni. Tiedän, että en ehkä palaa takaisin, kertoi Hamasin uskonnollisten asioiden ministeriön työntekijä BBC:lle.
Nimettömänä pysyttelevä Hamasin ylläpitämän koulun opettaja taas kertoi saaneensa kuluneita seteleitä, jotka eivät kelvanneet kauppiaille.
– Sain palkkaa noin 260 euroa, josta vain 50 euroa oli käyttökelpoista. En tiedä, mitä teen lopulla 210 eurolla.
Lue myös: Israelilaismediat: Netanjahu on päättänyt esittää Gazan valtaamista kokonaan
Virkamiehet kertovat saaneensa noin 260 euroa palkkaa viime viikolla. Palkkaa on maksettu yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa 10 viikon välein.
Se on ollut noin viidesosan sodan aikaisesta palkasta. Inflaatio on kiihtynyt Gazan alueella korkeaksi, joka selittää ainakin osittain merkittävän osan puuttumisen täysimääräisestä palkasta.
Israel yrittää häiritä Hamasin toimintoja iskemällä paikkoihin, joissa palkka maksetaan. Kuvituskuva.AFP / Lehtikuva
Gazan pankit eivät ole toimineet sodan aikana, minkä vuoksi palkan saaminen on ollut monimutkaista ja jopa vaarallista.
Syynä on Israelin toimet, joilla se tunnistaa Hamasin palkanjakajia ja iskee heihin toiminnan häiritsemiseksi.
Hamas saanut rahaa useista lähteistä
Palkanmaksun onnistuminen on ollut epäselvää, sillä suuri osa Hamasin hallinnollisesta ja taloudellisesta infrastruktuurista on tuhoutunut.
Hamasin korkea-arvoinen työntekijä sanoo BBC:lle tuntevansa äärijärjestön taloudelliset toiminnot.
Hänen mukaansa Hamas oli varastoinut yli 600 miljoonaa euroa käteistä maanalaisiin tunneleihin ennen 7.10.2023 tapahtunutta iskua Israeliin.
Järjestö on saanut myös rahaa toimintaansa korkeilla tuontitulleilla sekä veroilla, jotka peritään Gazassa asuvilta ihmisiltä. Myös Qatar on tukenut Hamasin toimintaa miljoonilla euroilla.
Hamas on myös jatkanut verojen perimistä kauppiailta. Se on myynyt suuria määriä savukkeita jopa 100-kertaisella hinnalla. Ennen sotaa 20 savukkeen aski maksoi noin neljä euroa, mutta nyt se maksaa noin 145 euroa.
Vastaavasti kilosta vehnäjauhoja joutuu maksamaan noin 70 euroa.