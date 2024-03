WP: Kuvamateriaali kyseenalaistaa Israelin väitteet toimittajien surmaamisesta

Toimittajien tappamisessa vanha malli

Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisessä sodassa on CPJ:n mukaan tapettu jo 95 toimittajaa ja mediatyöntekijää. Näistä 90 on palestiinalaisia, kaksi israelilaista ja kolme libanonilaista. Lisäksi 16 toimittajaa on haavoittunut, neljä on kateissa ja 25 on pidätetty.