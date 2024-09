Al-Jazeera: Israelin sotilaat tunkeutuivat al-Jazeeran tiloihin ja vaativat median sulkemista

– Al-Jazeeran sulkemisesta 45 päiväksi on olemassa tuomioistuimen päätös, israelilaissotilas kertoi Al-Jazeeran mukaan.

Sotilaat eivät kertoneet syytä sille, miksi al-Jazeera on määrätty suljettavaksi.

Israelia kritisoitu hyökkäyksistä mediaa vastaan

Lehdistönvapausjärjestö Committee to Protect Journalists on kertonut, että ainakin 116 toimittajaa tai mediatyöntekijää on saanut surmansa sen jälkeen, kun Israel julisti sodan Hamasia vastaan viime lokakuussa.