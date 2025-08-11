Israel surmasi al-Jazeeran toimittajia

Israelilaiset osoittivat mieltään Tel Avivissa 20. heinäkuuta.
Julkaistu 11.08.2025 07:48

MTV UUTISET – STT

Israelin iskussa kuoli al-Sharifin lisäksi kolme medialle työskennellyttä kameramiestä sekä yksi kirjeenvaihtaja, kertoi al-Shifan sairaalan johtaja.

Israelin asevoimat sanoo surmanneensa qatarilaismedia al-Jazeeran toimittajan Anas al-Sharifin Gazan kaupungissa. 

Al-Jazeeran mukaan al-Shifan sairaalan johtaja on kertonut, että Israelin iskussa kuoli al-Sharifin lisäksi kolme medialle työskennellyttä kameramiestä sekä yksi kirjeenvaihtaja.

Isku tehtiin median mukaan sairaalan pääportin ulkopuolella sijainneeseen toimittajien telttaan. Iskussa kuoli al-Jazeeran mukaan myös kaksi muuta ihmistä.

Asevoimat väittää Telegram-viestipalvelussa al-Sharifin olleen toimittajaksi tekeytynyt Hamasin terroristisolun johtaja ja sanoo löytäneensä Gazan kaistalta todisteita al-Sharifin terroristitoiminnasta.

–  En koskaan epäillyt kertoa totuutta sellaisenaan kuin se on, luki al-Sharifin kuoleman jälkeen julkaistussa testamentissa hänen tilillään X-viestipalvelussa.

Al-Sharif oli julkaissut tilillä videon Israelin pommituksista vain hetkeä ennen kuolemaansa.

Al-Jazeera on aiemmin tuominnut Israelin asevoimien viime kuussa al-Sharifiin kohdistamat syytökset kiihotuskampanjana. Median tiedotteen mukaan tällaisten Israelin asevoimien kampanjoiden tarkoituksena on yrittää perustella iskujen kohdistaminen kenttätoimittajiin.

Järjestö: Lokakampanja ennakoi murhaamista

Myös lehdistönvapausjärjestö Committee to Protect Journalists (CPJ) ilmaisi jo aiemmin huolensa Israelin asevoimien al-Sharifiin kohdistamasta lokakampanjasta, joka ennakoi järjestön mukaan hänen murhaamistaan.

–  Nämä tuoreet perättömät syytökset ovat yritys luoda hyväksyntää al-Sharifin tappamiselle, CPJ:n alueellinen johtaja Sara Qudah sanoi heinäkuun lopulla julkaistussa tiedotteessa.

CPJ:n samaiseen tiedotteeseen haastateltu al-Sharif sanoi itse lokakampanjan taustalla olevan se, että hän raportoi Israelin rikoksista Gazan kaistalla.

YK:n sananvapauden erityisraportoija Irene Khan sanoi toissaviikolla olleensa huolissaan Israelin asevoimien uhkauksista ja syytöksistä.

–  Pelko al-Sharifin turvallisuudesta on perusteltu, koska todisteita on runsaasti siitä, että Israelin asevoimat ottaa kohteeksi ja surmaa Gazassa olevia toimittajia syyttäen heitä Hamasin terroristeiksi vailla näyttöä, Khan sanoi lausunnossaan.

