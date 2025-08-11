Israel surmasi al-Jazeeran toimittajia

Israelin iskussa kuoli al-Sharifin lisäksi kolme medialle työskennellyttä kameramiestä sekä yksi kirjeenvaihtaja, kertoi al-Shifan sairaalan johtaja.
Israelin asevoimat sanoo surmanneensa qatarilaismedia al-Jazeeran toimittajan Anas al-Sharifin Gazan kaupungissa.
Al-Jazeeran mukaan al-Shifan sairaalan johtaja on kertonut, että Israelin iskussa kuoli al-Sharifin lisäksi kolme medialle työskennellyttä kameramiestä sekä yksi kirjeenvaihtaja.
Isku tehtiin median mukaan sairaalan pääportin ulkopuolella sijainneeseen toimittajien telttaan. Iskussa kuoli al-Jazeeran mukaan myös kaksi muuta ihmistä.
Asevoimat väittää Telegram-viestipalvelussa al-Sharifin olleen toimittajaksi tekeytynyt Hamasin terroristisolun johtaja ja sanoo löytäneensä Gazan kaistalta todisteita al-Sharifin terroristitoiminnasta.
– En koskaan epäillyt kertoa totuutta sellaisenaan kuin se on, luki al-Sharifin kuoleman jälkeen julkaistussa testamentissa hänen tilillään X-viestipalvelussa.
Al-Sharif oli julkaissut tilillä videon Israelin pommituksista vain hetkeä ennen kuolemaansa.
Al-Jazeera on aiemmin tuominnut Israelin asevoimien viime kuussa al-Sharifiin kohdistamat syytökset kiihotuskampanjana. Median tiedotteen mukaan tällaisten Israelin asevoimien kampanjoiden tarkoituksena on yrittää perustella iskujen kohdistaminen kenttätoimittajiin.
Järjestö: Lokakampanja ennakoi murhaamista
Myös lehdistönvapausjärjestö Committee to Protect Journalists (CPJ) ilmaisi jo aiemmin huolensa Israelin asevoimien al-Sharifiin kohdistamasta lokakampanjasta, joka ennakoi järjestön mukaan hänen murhaamistaan.
– Nämä tuoreet perättömät syytökset ovat yritys luoda hyväksyntää al-Sharifin tappamiselle, CPJ:n alueellinen johtaja Sara Qudah sanoi heinäkuun lopulla julkaistussa tiedotteessa.
CPJ:n samaiseen tiedotteeseen haastateltu al-Sharif sanoi itse lokakampanjan taustalla olevan se, että hän raportoi Israelin rikoksista Gazan kaistalla.
YK:n sananvapauden erityisraportoija Irene Khan sanoi toissaviikolla olleensa huolissaan Israelin asevoimien uhkauksista ja syytöksistä.
– Pelko al-Sharifin turvallisuudesta on perusteltu, koska todisteita on runsaasti siitä, että Israelin asevoimat ottaa kohteeksi ja surmaa Gazassa olevia toimittajia syyttäen heitä Hamasin terroristeiksi vailla näyttöä, Khan sanoi lausunnossaan.