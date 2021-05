Israelin iskuissa Gazaan on kuollut ainakin 145 ihmistä – YK:n pääsihteeri tyrmistynyt siviiliuhrien kasvavasta määrästä alueella

Kuolleista 41:n kerrotaan olevan lapsia. Lisäksi noin 1 100 on haavoittunut iskuissa.

Israelissa on uusimman konfliktin aikana kuollut ainakin kymmenen ihmistä. Noin 560 israelilaista on loukkaantunut.

YK:n Guterres tyrmistyi

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mukaan maa jatkaa iskuja Gazan kaistalla "niin pitkään kuin on tarpeen".

Järjestö: Poliisi auttaa siirtokuntalaisia hyökkäyksissä

Times of Israelin mukaan Netanjahu on myös sanonut, ettei juutalaisten anneta tarttua aseisiin ja hyökätä viattomia arabeja vastaan. Netanjahun mukaan omankädenoikeuden ja väkivallan suvaitseminen tekee tietä anarkialle.

Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan Israelin Haifassa toimivan Adalah-ihmisoikeusjärjestön apulaispääjohtaja on kritisoinut sitä, miten arabi- ja juutalaisväestön välisiä väkivaltaisuuksia Israelissa kuvataan joissakin medioissa yhteisön sisäiseksi väkivallaksi.

Sawsan Zaher kertoi al-Jazeeralle, että väkivaltaisuuksia on sävyttänyt palestiinalaisiin kohdistuva rakenteellinen rasismi Israelissa. Hänen mukaansa Israelin poliisi on jopa auttanut siirtokuntalaisia, kun he ovat hyökänneet palestiinalaisia vastaan.