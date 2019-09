Yle: Kaksi kuolleen suomalaisnaisen lasta viruu Al-Holin leirillä hengenvaarallisissa oloissa – omaiset vetoavat viranomaisiin saadakseen lapset takaisin Suomeen

Yle on vahvistanut samaisen tiedon myös lasten omaisilta, jotka asustavat koti-Suomessa. He ovat vedonneet viranomaisiin saadakseen lapset turvaan Al-Holdin toivottomista oloista. He ovat olleet yhteydessä lapsiin suomalaisnaisten välityksellä.

Toinen lapsista on tiettävästi orpo ja nuoremman lapsen isän kohtalosta on ristiriitaista tietoa. Joidenkin tietolähteiden mukaan hän olisi kuollut, kun taas toiset lähteet kertovat miehen olevan kurdihallinnon vankina Syyriassa. Mikäli nuoremman lapsen isä on elossa, lapsen palaaminen Suomeen on entistäkin mutkikkaampaa.