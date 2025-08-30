Lotossa kaksi täyosumaa

Lotossa arvottiin tänään kaksi täysosumaa.
Loton voittorivi kierroksella 35/2025 oli 2, 3, 4, 8, 18, 26 ja 39 sekä lisänumero 33. Plusnumero oli 9.
Lauantai-Jokerin voittorivi oli 5 4 4 6 8 4 8.
Lauantaina Lotosta löytyi kaksi kappaletta 7 oikein -tuloksia, joilla voitti 7 950 000 euroa. Voitot osuivat Helsingin Jakomäen Huokotien R-kioskin asiakkaalle sekä nettipelaajalle Karjaalta.
