Lotossa kaksi täyosumaa

Veikkaus
Julkaistu 30.08.2025 22:42
Toimittajan kuva

Johanna Pakarinen

johanna.pakarinen@mtv.fi

Lotossa arvottiin tänään kaksi täysosumaa.

Loton voittorivi kierroksella 35/2025 oli 2, 3, 4, 8, 18, 26 ja 39 sekä lisänumero 33. Plusnumero oli 9.

Lauantai-Jokerin voittorivi oli 5 4 4 6 8 4 8.

Lauantaina Lotosta löytyi kaksi kappaletta 7 oikein -tuloksia, joilla voitti 7 950 000 euroa. Voitot osuivat Helsingin Jakomäen Huokotien R-kioskin asiakkaalle sekä nettipelaajalle Karjaalta.

Hae tukea peliriippuvuuteen

Peliriippuvuus voi tarkoittaa joko rahapeli- tai digipeliriippuvuutta. 

Kun pelaaminen on kehittynyt riippuvuuden tasolle, sille on ominaista hallinnan menettäminen ja vaikeus. 

Vaikka peliongelma voi hävettää, siihen kannattaa  yrittää puuttua. 

Apua voi hakea esimerkiksi Peluurin auttavasta puhelimesta (0800 100 101) sekä chatista, A-klinikoilta tai Pelirajat’on-vertaistuesta.

Lue lisää: Ennätyksellinen lottopotti sai suomalaisiin vipinää

Lisää aiheesta:

Ei täysosumia Lotossa – ennätyspotin metsästys jatkuuLotossa peräti neljä täysosumaa – 12 miljoonan potti jakoon ympäri maanNäillä numeroilla voitettiin loton miljoonapottiHelteisessä illassa jysähti: Lotossa yksi täysosuma!Tässä on Loton oikea rivi – tällä viikolla ei täysosumiaLottopotti paisui hulppeasti 10 000 000 euroon!
LottoVeikkausKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Lotto